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Θλίψη σε Βόλο και τον Αλμυρό για την απώλεια του ραδιοφωνικού παραγωγού Βασίλη Πετράκη ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το άγγελμα θανάτου του ραδιοφωνικού παραγωγού του σταθμού «904 αριστερά στα FM» στη Θεσσαλονίκη, με καταγωγή από τον Αλμυρό, προκάλεσε βαθιά λύπη στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν και συμπορεύτηκαν μαζί του.

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Σε αποχαιρετιστήρια ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Μαγνησίας του ΚΚΕ λέει πως διάλεξε το δύσκολο και σκληρό δρόμο, το δρόμο του αγώνα και της αξιοπρέπειας και ήταν περήφανος γι’ αυτό.

«Ήταν ένας μαχητής, πάντα χαμογελαστός, αλύγιστος και πιστός στην κομμουνιστική ιδεολογία. Θα τον θυμόμαστε για πάντα για την ευγένεια, τη συντροφικότητα, την ανυποχώρητη στάση του, το νοιάξιμο που είχε για τη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς με πίστη στα ιδανικά του κόμματος», όπως αναφέρει.

Η Τομεακή Επιτροπή του ΚΚΕ Μαγνησίας και η ΚΟΒ Αλμυρού εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στη μητέρα του, τον αδερφό του, τα ανίψια του και τους λοιπούς συγγενείς.

Ο Βασίλης Πετράκης εργάστηκε ως καθηγητής Γερμανικών στη Θεσσαλονίκη για χρόνια, όπου και οργανώθηκε στο κόμμα, πριν επιστρέψει στο τόπο καταγωγής του το 2025. Υπήρξε μέλος του ΔΣ του ΣΕΦΙΕ στη Θεσσαλονίκη καθώς ήταν και ραδιοφωνικός παραγωγός στον 904 Αριστερά στα FM.

Πηγή: taxydromos.gr