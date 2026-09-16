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Το κανάλι επιθυμεί την επιστροφή του μουσικού σόου J2US, παρά τις εναλλακτικές προτάσεις που κατατέθηκαν από την πλευρά του παρουσιαστή για διαφορετικά τηλεοπτικά προγράμματα.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να οριστικοποιήσουν τις αποφάσεις τους έως το τέλος της εβδομάδας, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η προετοιμασία της παραγωγής.

Σε περίπτωση υλοποίησης του J2US, το πρόγραμμα θα έχει μικρότερη διάρκεια και ανανεωμένη κριτική επιτροπή, με την πρεμιέρα να προγραμματίζεται για τις αρχές Νοεμβρίου.

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Συνεχίζει δυναμικά τη συνεργασία του με το OPEN ο Νίκος Κοκλώνης. Ο πολυσυζητημένος παρουσιαστής και τηλεοπτικό ραντεβού πραγματοποίησε την Τρίτη άλλο ένα ραντεβού με τη διοίκηση του σταθμού, καθώς οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει ακόμα στο format που προορίζεται για την prime time ζώνη του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, το OPEN επιθυμούσε να αναλάβει δύο εκπομπές ο Νίκος Κοκλώνης τη φετινή σεζόν. Η μία αφορά στην παρουσίαση μιας καθημερινής εκπομπής- πιθανότατα ένα παιχνίδι μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων- όπως «Το πιο μεγάλο παζάρι» στην εκδοχή που είχε παρουσιάσει η Ντορέττα Παπαδημητρίου στον ΣΚΑΪ σε δική του παραγωγή.

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Η άλλη πρόταση, που είναι όλο και πιο πιθανή η υλοποίησή της- έχει να κάνει με ένα εβδομαδιαίο μουσικό σόου. Ο ίδιος ο Νίκος Κοκλώνης είχε πει αρχικά ότι το ενδεχόμενο επιστροφής του J2US είχε πλέον απομακρυνθεί αρκετά, ενώ στη συνέχεια κυκλοφόρησαν διαφορετικά σενάρια. Από την επαναφορά του It’s Showtime που είχε παρουσιάσει στο OPEN πριν από 8 χρόνια, μια εκπομπή με πραγματοποίηση ευχών (όπως είχε κάνει παλιότερα η Ρούλα Κορομηλά), το rebranding του «Να η ευκαιρία», αλλά και μια πιο σύγχρονη εκδοχή του «Ελλάδα έχεις ταλέντο».

Νίκος Κοκλώνης: Το σενάριο που προκρίνεται στο OPEN

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η διοίκηση του OPEN προτιμάει να επενδύσει να σε ένα λαμπερό project που γνωρίζει καλά και εμπιστεύεται και αυτό δεν είναι άλλο από το J2US παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Κοκλώνης και η ομάδα του είχαν κάνει αρκετές εναλλακτικές προτάσεις (και με διαφορετικά μπάτζετ). Αν και η τελευταία του σεζόν δεν ήταν η πιο επιτυχημένη του, φαίνεται πως έφερε ικανοποιητικά έσοδα στον σταθμό και προσέφερε μεγάλη αναπαραγωγή από τα υπόλοιπα Μέσα (brand awareness).

Οι δυο πλευρές θα πρέπει να έχουν αποφασίσει από κοινού μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας πώς θα προχωρήσουν και οι συνεργάτες του 43χρονου παρουσιαστή βρίσκονται ήδη σε ετοιμότητα καθώς, σε περίπτωση που προχωρήσει το J2US θα πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως τις επαφές για τους παίκτες και την κριτική επιτροπή- εκεί θα… φυσήξει σίγουρα ένας αέρας ανανέωσης. Όσο για τους παρουσιαστές του backstage, θα είναι για άλλη μια χρονιά ο Τρύφωνας Σαμαράς με τη Modern Cinderella.

Στο ίδιο (αρκετά πιθανό) σενάριο, η πρεμιέρα του J2US θα γίνει στις αρχές Νοεμβρίου ενώ αυτή τη φορά θα έχει αρκετά μικρότερη- τρίωρη- διάρκεια και πιο γρήγορο ρυθμό από κάθε άλλη σεζόν.