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Τη δική της μαρτυρία για όσα εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έδωσε στο Live News η γραμματέας του ιατρείου.

Η ίδια περιγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν αποχωρήσει από το γραφείο, αναφέρεται στα ραντεβού που είχαν προγραμματιστεί, αλλά και σε όσα γνωρίζει για το μηχάνημα στο οποίο πραγματοποιούνταν οι εξετάσεις.

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Όπως είπε, είχε δει και χαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά την άφιξή του στο ιατρείο, ενώ μέχρι τη στιγμή που έφυγε η ίδια δεν είχε αντιληφθεί κάτι ασυνήθιστο.

«Ναι, τον χαιρέτισα. Αφού εγώ έφυγα 15:18-15:25, όπως έχω πει και στην κατάθεσή μου και ο Μαζωνάκης είχα πει ότι ήρθε στο ιατρείο στο μισάωρο 14:00 με 14:30. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα. Είχα πει 14:00 με 14:30. Φυσικά και τον είδα. Φυσικά και τον χαιρέτισα, τον καλησπέρασα, τον καλωσόρισα και μετά από λίγο, αφού είδε κι άλλον έναν γνωστό του μέσα στο ιατρείο χαιρετήθηκαν, προφανώς ο άνθρωπος έχει δώσει ήδη κατάθεση. Μετά εγώ έφυγα. Πέρα μέσα στην κυρία Γ… και έφυγα. Μέχρι την ώρα που έφυγα όλα ήταν ήσυχα. Ο γιατρός (ο 58χρονος) ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ και χαλάρωνε», είπε η γραμματέας.

Τι είπε για τα ραντεβού

Η γραμματέας υποστήριξε ακόμη ότι γνώριζε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης επρόκειτο να επισκεφθεί το ιατρείο, χωρίς όμως να μπορεί να επιβεβαιώσει αν τελικά πήγε σε ημέρα που δεν εργαζόταν.

«(Την Τρίτη) ήξερα ότι θα ερχόταν. Ήξερα ότι θα ερχόταν, αλλά δεν ξέρω αν ήρθε τελικά. Δεν είναι στην ώρα της βάρδιας μου. Υπάρχουν λίστες, αλλά όταν γίνεται το ραντεβού είναι στο τέλος της ημέρας, πάντα τα σβήναμε. Ανέκαθεν. Είχε ξαναέρθει στο παρελθόν πριν αρκετά χρόνια. Λυπάμαι πάρα πολύ λυπάμαι πάρα πολύ που τον χάσαμε και που έφυγε από τη ζωή. Το θεωρώ μία πάρα πολύ κακή συγκυρία και κι ένα κακό timing».

Το ιστορικό στο μηχάνημα των εξετάσεων

Η γυναίκα αναφέρθηκε και στο μηχάνημα που χρησιμοποιούνταν για τον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο, εξηγώντας τι στοιχεία, σύμφωνα με την ίδια, καταγράφονταν σε αυτό.

«Υπάρχει ιστορικό στο μηχάνημα μέσα που γίνεται η εξέταση, ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος. Είναι αυτό με τα δύο αυτοκολλητάκια που μπαίνουν στο μέτωπο και μετά ακουμπάς τα χέρια και τα πόδια σε κάτι μεταλλικές πλάκες. Αυτό είναι είδος σκαναρίσματος, όπως έχουν πει και από ό,τι έχω ακούσει και οι ασθενείς που έχουν έρθει και έχουν μιλήσει. Εκεί μέσα κρατιέται όλο το database, το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το κινητό, ύψος και βάρος. Δεν κρατάγαμε πουθενά αλλού δεύτερο. Ακόμα και κάποιο τηλέφωνο να θέλαμε εμείς, γιατί να έπρεπε να πάρουμε εμείς κάποιο τηλέφωνο, το βλέπαμε από εκεί», λέει η ίδια, και συμπληρώνει:

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«Έχω πέσει πάνω σε έλεγχο, ναι. Φυσικά, είχε τύχει δηλαδή να ανοίξω. Από κει και πέρα δεν ξέρω τι γινότανε. Το μηχάνημα πάντως σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβόταν. Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημιζόταν από εδώ μέχρι την Αυστραλία. Είναι αστείο. Δεν είναι κι ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχανηματάκι, το βάζω στην τσέπη μου και το κρύβω».

«Ο γιατρός είχε ξαπλώσει για λίγο να χαλαρώσει»

Η γραμματέας περιέγραψε στη συνέχεια τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο πριν αποχωρήσει, αναφέροντας ότι ο γιατρός είχε ξαπλώσει στον καναπέ, ενώ στο εσωτερικό βρισκόταν και άλλο άτομο.

«Ο κύριος Μ… (ο ασθενής) είχε ραντεβού 15:30 αν θυμάμαι καλά. Ο γιατρός είχε ξαπλώσει για λίγο να χαλαρώσει, να ξεκουραστεί πριν έρθει το επόμενό του ραντεβού. Ο άνθρωπος ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ, είχε κλειστά τα μάτια του για λίγο. Ανοίγω εγώ την πόρτα, αλλά επειδή κάνει τον θόρυβο αυτόν όταν έχουμε συναγερμό που κάνουν οι πόρτες, το ακούει, ανοίγει τα μάτια του, τον χαιρετάω και ψιθυριστά κιόλας λέω ‘γεια σας, καλή συνέχεια’ κι έφυγα. Κι ο άνθρωπος ήταν ακόμα εκεί. Ξαπλωμένος ο κύριος Θ… στον καναπέ. Μέχρι την ώρα που έφυγα εγώ ήταν μέσα η κυρία Γ… υπήρχε και μία τέτοια σιωπή. Δηλαδή σας λέω, ο γιατρός ήταν ξαπλωμένος. Υπήρχε ένα ωραίο κλίμα μέσα. Τι να σας πω;».

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Όπως περιέγραψε, νωρίτερα ο γιατρός είχε φύγει για φαγητό και επέστρεψε στο ιατρείο του λίγο πριν από τις 15:00.

«Πήγε να φάει 2 η ώρα. Του είχα κλείσει εγώ το τραπέζι να πάει να φάει. Πήγε, έφαγε όπως είδαμε κιόλας. Πρέπει να έφυγε γύρω στις τρεις παρά, τρεις παρά δέκα, τρεις. Γύρισε στο ιατρείο του. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε και μετά από λίγο ξάπλωσε να ξεκουραστεί μέχρι να έρθει το επόμενο του ραντεβού. Στον κεντρικό καναπέ του σαλονιού γιατί δεν υπήρχε κόσμος κανείς εκείνη την ώρα. Η κυρία (…) ήταν μέσα με κλειστή την πόρτα και επικρατούσε ησυχία και ηρεμία».

Τι είπε για το καθάρισμα μετά την αποχώρηση του ΕΚΑΒ

Τέλος, η γραμματέας αναφέρθηκε και στο καθάρισμα του χώρου μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ και την αποχώρηση του Γιώργου Μαζωνάκη από το ιατρείο.

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«Αυτό ήταν όντως πάρα πολύ περίεργο. Ναι μεν μπορεί να είναι μια συνήθης διαδικασία που κάνουνε τα κορίτσια πριν κλείσουν ή πριν φύγουν ή όταν φεύγει ένας ασθενής για να υπάρχει, ένα είδος αποστείρωσης. Αλλά τώρα αυτό ή το κάνανε μηχανικά, δεν το έχω συζητήσει μαζί τους. Εγώ με το δικό μου το μυαλό λέω είτε το κάνανε μηχανικά, αυτόματα και πάνω στη μ… εκείνης της στιγμής που τις διακατέχει απόλυτο άγχος και τη σύγχυση, είτε αν τους το είπαν οι γιατροί δεν το γνωρίζω», κατέληξε.