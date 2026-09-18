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Στον Γιώργο Μαζωνάκη και το ιδιαίτερο συναισθηματικό δέσιμο που είχαν αναπτύξει, αναφέρθηκε ο Τάκης Ζαχαράτος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου

Ο καλλιτέχνης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, χαρακτηρίζοντάς «ήρωα» τον Γιώργο Μαζωνάκη και εκφράζοντας την αδυναμία του να συνειδητοποιήσει όσα έχουν συμβεί.

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Όπως αποκάλυψε, ανάμεσά τους είχε αναπτυχθεί μια ιδιαίτερα στενή φιλία, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα είχαν απομακρυνθεί και δεν είχαν συχνή επικοινωνία.

«Δεν είμαι πολύ καλά ψυχολογικά, όχι μόνο εγώ, αλλά όλη η Ελλάδα. Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί. Είναι ψέμα; Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Εγώ είμαι σε μια κατάσταση ιδιαίτερη γιατί τον γνωρίζω τον Γιώργο πάρα πολύ από την αρχή του, από την Πάτρα.

Ήταν φίλος μου, δουλέψαμε μαζί, ο καθένας μετά πήρε την πορεία του κλπ… Ήταν μεγάλος καλλιτέχνης και είχε πολύ βάθος σαν άνθρωπος. Είχαμε να μιλήσουμε καιρό, αλλά πάντα υπήρχε μια αγάπη και ένας θαυμασμός… Ήταν από τη μία ο φίλος μου και από την άλλη ο μύθος Μαζωνάκη! Νιώθω σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου!» ανέφερε, μεταξύ άλλων.