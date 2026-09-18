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Η κρατούμενη τοποθετήθηκε σε κελί της ΣΤ’ πτέρυγας υπό καθεστώς προστασίας, καθώς οι υπόλοιπες κρατούμενες αντιδρούν έντονα στην παρουσία της.

Οι σωφρονιστικές αρχές εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα επιτήρησης και διαχωρισμό στον προαυλισμό για να διασφαλίσουν τη σωματική ακεραιότητα των δύο κατηγορουμένων.

Ο σύζυγός της διέκοψε την απεργία πείνας και δίψας που είχε ανακοινώσει, ενώ ο δικηγόρος τους προγραμματίζει νομικές ενέργειες για την προσβολή της απόφασης προσωρινής κράτησης.

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Ανεπιθύμητη είναι στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού η 56χρονη Ιωάννα Γάκα, η οποία προφυλακίστηκε μαζί με τον σύζυγό της, με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως, σε σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο κατηγορούμενοι αμφισβητούν την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, την οποία θεωρούν λανθασμένη, και αναμένεται να προσφύγουν εναντίον της.

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Ούτε ένα 24ωρο δεν άντεξε η απεργία πείνας και δίψας που είχε ανακοινώσει ο γιατρός, γιατί την διέκοψε από τα ξημερώματα της Πέμπτης και ενημέρωσε επίσημα τη διοίκηση των φυλακών για την απόφασή του.

Την ίδια ώρα, η σύζυγός του έχει ήδη οδηγηθεί στο κελί όπου κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου. Αφού ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, πέρασε από τη συνέντευξη κατά την οποία ενημερώθηκε αναλυτικά για τους κανόνες της φυλακής, καθώς και για όσα επιτρέπεται και όσα δεν επιτρέπεται να κάνει.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στη ΣΤ’ πτέρυγα και τοποθετήθηκε σε κελί μαζί με προφυλακισμένους αστυνομικούς. Η Ιωάννα Γάκα, η οποία είχε πραγματοποιήσει την πλασμαφαίρεση, βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας μαζί με κατηγορούμενες για κακοποιήσεις παιδιών.

Θα προαυλίζεται αποκλειστικά μαζί τους, καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι υπόλοιπες κρατούμενες δεν θέλουν ούτε να τη βλέπουν.

Βασική προτεραιότητα των σωφρονιστικών αρχών είναι να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των φυλακών, αλλά και η σωματική ακεραιότητα των δύο κρατουμένων, καθώς το κλίμα χαρακτηρίζεται τεταμένο.

Για την προστασία τους, οι δύο γιατροί θα προαυλίζονται ξεχωριστά, υπό αυξημένη επιτήρηση, ενώ θα παραμένουν σε χώρους στους οποίους η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη.

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Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό

Σύμφωνα με το Star, ορισμένα από τα πρώτα λόγια του όταν έφτασε στην πτέρυγά του ήταν:

«Το ιατρείο μου συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν τον είχα ασθενή, δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα».

Επίσης, το Star ανέφερε ότι υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με τις επόμενες νομικές ενέργειες του δικηγόρου του, ο οποίος εκπροσωπεί και τη σύζυγο του γιατρού, η οποία επίσης προφυλακίστηκε.

Συγκεκριμένα, είχε γίνει γνωστό ότι θα υποβληθεί προσφυγή κατά της κράτησης και για τους δύο, όμως το Star ανέφερε ότι τελικά θα γίνει μόνο για να αποφυλακιστεί ο γιατρός και όχι η σύζυγός του.



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