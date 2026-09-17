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Η ίδια περιέγραψε τη διαδικασία ως μια εμπειρία που θυμίζει έντονα τις κινηματογραφικές απεικονίσεις, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της ύπνωσης διατηρούσε την επαφή με το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ, η δημοσιογράφος επισκέφθηκε τον ίδιο υπνοθεραπευτή αρκετές φορές για να αξιολογήσει προσωπικά την αποτελεσματικότητα της μεθόδου χωρίς να καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα.

Η έρευνα ξεκίνησε λόγω του αυξημένου κοινωνικού ενδιαφέροντος για τις εναλλακτικές θεραπείες σε μια περίοδο όπου η ψυχοθεραπεία αποτελούσε ακόμη ταμπού στην Ελλάδα.

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Για την εμπειρία της από μια συνεδρία ύπνωσης, την οποία είχε πραγματοποιήσει στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας, μίλησε η Δάφνη Καραβοκύρη.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ που είχε κάνει το 2018 για την εκπομπή «Vice», όταν μαζί με την ομάδα της είχαν αποφασίσει να εξετάσουν τις εναλλακτικές θεραπείες και την ύπνωση στην Ελλάδα.

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Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, η ίδια αποφάσισε να δοκιμάσει τη διαδικασία, προκειμένου να καταγράψει βιωματικά τι περιλαμβάνει μια συνεδρία ύπνωσης και πώς αισθάνεται το άτομο που υποβάλλεται σε αυτή.

Όπως εξήγησε, είχε μεταβεί στο γραφείο του υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά, περιγράφοντας την εμπειρία ως κάτι που έμοιαζε αρκετά με τις σκηνές ύπνωσης που έχει δει κανείς στον κινηματογράφο.

«Τότε αποφασίσαμε με την ομάδα να μπω σε ύπνωση. Τους είπα ότι εγώ δεν αισθάνομαι πολύ καλά να το κάνω, ότι θέλω όλη η ομάδα να είναι παρούσα. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι στον χώρο του Νάσου στην Κηφισιά αισθάνθηκα και από τον ίδιο ασφαλής. Ένας άνθρωπος με μεγάλη καλλιέργεια, μεγάλη μόρφωση, μεγάλη κατάρτιση στο κομμάτι αυτό. Εκεί ξεκίνησε το βιωματικό κομμάτι. Είναι ακριβώς όπως στις ταινίες. Όταν λέω ότι γίνεται ακριβώς όπως στις ταινίες: σου μιλάει με τη φωνή του, σε καθοδηγεί, ούτως ώστε να κάνεις κάποια πράγματα, για να χαλαρώσει το σώμα και να μπεις στη διαδικασία της ύπνωσης».

Η Δάφνη Καραβοκύρη περιέγραψε ακόμη τα βήματα που προηγήθηκαν της συνεδρίας, σημειώνοντας ότι είχε λάβει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να χαλαρώσει και να αφεθεί στη διαδικασία.

«Μου έδωσε κάποιες οδηγίες ούτως ώστε να μπορέσω να αφεθώ. Υπάρχει μια ειδική καρέκλα, στην οποία γίνεται η ύπνωση, και σε τοποθετεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ούτως ώστε όταν το σώμα χαλαρώσει να αφεθείς σε αυτή την καρέκλα χωρίς να χτυπήσεις. Και σε σκεπάζει με μια κουβέρτα. Διότι ρίχνεις τους ρυθμούς σου. Άρα, το σώμα βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση» συνέχισε.

«Όταν μπήκα στη διαδικασία της ύπνωσης, είχα πλήρη επαφή με το περιβάλλον. Άκουγα, δεν μπορούσα να μιλήσω και δεν μπορούσα να κουνήσω τα άκρα μου, αλλά μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει» ανέφερε η Δάφνη Καραβοκύρη.

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Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, δεν περιορίστηκε σε μία μόνο συνεδρία. Για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ επέστρεψε στον ίδιο υπνοθεραπευτή ακόμη δύο ή τρεις φορές, θέλοντας να εξετάσει στην πράξη εάν η συγκεκριμένη μέθοδος είχε κάποια επίδραση πάνω της.

«Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ πήγα, άλλες δύο ή τρεις φορές στον Νάσο, ο οποίος δεν μου πήρε χρήματα, για να μπορέσω να επιβεβαιώσω για εμένα την ίδια εάν τελικά αυτή η θεραπεία κάνει αυτό που λέει ότι κάνει. Είδα και ένιωσα πράγματα. Δεν μπορώ να ξέρω εάν ήταν στο πλαίσιο της αυθυποβολής ή αν ήταν όντως επειδή η ύπνωση έχει αυτή την επίδραση πάνω στον άνθρωπο» τόνισε.

Αναφερόμενη στην απόφαση της ομάδας του «Vice» να ασχοληθεί με τις εναλλακτικές θεραπείες, η δημοσιογράφος εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο παρατηρούσαν αυξημένο ενδιαφέρον της κοινωνίας για τέτοιου είδους πρακτικές.

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Όπως σημείωσε, το 2018 η ψυχοθεραπεία εξακολουθούσε να αντιμετωπίζεται ως ταμπού στην Ελλάδα, γεγονός που αποτέλεσε μία από τις αφορμές για τη συγκεκριμένη δημοσιογραφική έρευνα.

«Το 2018, που ακόμα η ψυχοθεραπεία ήταν ταμπού στην Ελλάδα, αποφασίσαμε με την ομάδα του “Vice” να αγγίξουμε τις εναλλακτικές θεραπείες και συνέβαινε τότε το εξής παράδοξο: Οι εναλλακτικές θεραπείες κοστίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι μια ψυχοθεραπεία. Ο κόσμος λοιπόν, σκεφτήκαμε, εκτιμούσε πως αυτό είναι καλύτερο γιατί είναι πιο ακριβό, κάτι που θα τον φέρει σε επαφή με το μέσα του πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, πιο σιωπηλά ενδεχομένως» κατέληξε.

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