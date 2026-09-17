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Η ίδια πληροφορήθηκε πρόσφατα ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν πίσω από μια ανώνυμη δωρεά που τους είχε επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά οικονομικά τους προβλήματα.

Παρά την επιθυμία της Λίλιαν Φωκά να συναντήσει τον καλλιτέχνη για να τον ευχαριστήσει προσωπικά, η συνάντηση αυτή δεν κατέστη τελικά εφικτή.

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η σύζυγος του ηθοποιού δημοσιοποίησε την ευγενική χειρονομία του, εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη της για τη διακριτική του στήριξη.

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Την οικονομική στήριξη που είχε προσφέρει ο Γιώργος Μαζωνάκης στον Σπύρο Φωκά και τη σύζυγό του, Λίλιαν, αποκάλυψε η χήρα του ηθοποιού, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Μιλώντας στην «Espresso», η Λίλιαν Φωκά αναφέρθηκε σε μια άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή της σχέσης τους με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως αποκάλυψε, ο τραγουδιστής είχε προσφέρει σημαντική οικονομική βοήθεια στο ζευγάρι σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, χωρίς εκείνη να γνωρίζει αρχικά ποιος ήταν ο άνθρωπος που είχε προχωρήσει στη δωρεά.

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Οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν ο Σπύρος και η Λίλιαν Φωκά είχαν γίνει γνωστές πριν από αρκετά χρόνια, όταν η κατάσταση της υγείας του ηθοποιού, σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα, είχε οδηγήσει τη σύζυγό του σε δημόσια έκκληση για βοήθεια. Μάλιστα, τότε τους είχαν κόψει το ρεύμα στο σπίτι τους.

Η έκκληση είχε προκαλέσει την ανταπόκριση του κόσμου και αρκετοί άνθρωποι είχαν προσφέρει οικονομική βοήθεια στο ζευγάρι. Ανάμεσα στους ανθρώπους που συνεισέφεραν υπήρχε και ένα γυναικείο όνομα, το οποίο η Λίλιαν Φωκά δεν γνώριζε εκείνη την περίοδο σε ποιο πρόσωπο αντιστοιχούσε.

«Πράγματι, ο κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά στη δημόσια έκκληση που κάναμε και μπορέσαμε για κάποιο διάστημα να σταθούμε στα πόδια μας. Ανάμεσα σε όλα τα ονόματα που μας είχαν βοηθήσει υπήρχε και ένα γυναικείο όνομα, του οποίου την ταυτότητα δεν γνωρίζαμε» είπε η Λίλιαν Φωκά.

Όπως εξήγησε, μόλις πριν από λίγους μήνες πληροφορήθηκε ότι πίσω από το συγκεκριμένο γυναικείο όνομα βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η ίδια θέλησε να τον συναντήσει από κοντά, ώστε να τον ευχαριστήσει για την πράξη του, ωστόσο δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει την επιθυμία της.

«Πριν από μερικούς μήνες ενημερώθηκα ότι πίσω από εκείνο το γυναικείο όνομα κρυβόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μάλιστα φέτος τον χειμώνα, πρώτη φορά μετά τον χαμό του Σπύρου, είχα ζητήσει από έναν κοινό μας φίλο να με πάει στον Μαζωνάκη να τον δω και να τον ευχαριστήσω γι’ αυτή την πράξη που έκανε προς εμάς. Είχε βάλει ένα μεγάλο ποσό, που τότε μας έδωσε δύναμη να σταθούμε στα πόδια μας. Δυστυχώς, δεν πρόλαβα να του πω όσα θα ήθελα και να τον ευχαριστήσω» πρόσθεσε η ίδια και συνέχισε: «Τώρα θα τον ευχαριστήσει ο ίδιος ο Σπύρος. Θα τα λένε πάνω και θα γλεντάνε».

Μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η Λίλιαν Φωκά είχε αναφερθεί δημόσια στην οικονομική βοήθεια που είχε προσφέρει ο τραγουδιστής. Σε ανάρτησή της στο Facebook, την οποία συνόδευσε με το τραγούδι του «Ώρες Μικρές», έγραψε:

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«Γιώργο μας. Σε ευχαριστούμε για εκείνη τη στιγμή που έσβησαν τα φώτα. Μόλις το άκουσες, έφτασες. Ποτέ δεν το είπα, γιατί δεν ήθελες. Τώρα είμαι υπόχρεη να το στείλω παντού».

Σύμφωνα με την ίδια, η γνωριμία του Σπύρου Φωκά με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχε γίνει αρκετά χρόνια νωρίτερα, όταν ο ηθοποιός είχε βρεθεί μαζί με παρέα σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν ο τραγουδιστής.

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