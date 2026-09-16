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Ανεπιθύμητη είναι στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού η 56χρονη Ιωάννα Γάκα, η οποία αποφυλακίστηκε για την εμπλοκή της στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο καλλιτέχνης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις κρατούμενες, γιατί είχε επισκεφθεί το σωφρονιστικό ίδρυμα ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου το 2023, όπου τραγούδησε και πέρασε χρόνο τους.

Έντονες αντιδράσεις για τη μεταγωγή της γιατρού στις φυλακές Κορυδαλλού

Το κλίμα παραμένει τεταμένο και εξετάζεται η πιθανότητα να μεταφερθεί η Ιωάννα Γάκα σε άλλο σωφρονιστικό ίδρυμα, όπως αυτό της Θήβας. Τίποτα δεν είναι σίγουρο μέχρι στιγμής και για αυτό τον λόγο φαίνεται να καθυστερεί η μεταγωγή της στις φυλακές Κορυδαλλού.

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Αρχικά, είχε αποφασιστεί η 56χρονη γιατρός να μεταχθεί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη στο γυναικείο κατάστημα κράτησης στον Κορυδαλλό και να τοποθετηθεί στο κελί που «φιλοξενούνταν» η Ειρήνη Μουρτζούκου. Ωστόσο, οι αστυνομικοί φοβούνται μην προκληθούν επεισόδια και εξετάζουν τι άλλο μπορούν να κάνουν.