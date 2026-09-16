Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, δήλωσε ότι οι διασώστες τήρησαν πιστά το πρωτόκολλο κατά την παροχή βοήθειας στον ασθενή.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ πραγματοποίησε τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρησιμοποίησε τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό κατά την άφιξή του στο περιστατικό.

Μαθιόπουλος επισήμανε ότι ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ανακοπή και εξέφρασε την εκτίμηση πως η έγκαιρη παρέμβαση των παρευρισκόμενων γιατρών θα μπορούσε να είχε αλλάξει την εξέλιξη της κατάστασης.

Επιπλέον, ο πρόεδρος των εργαζομένων ανέφερε ότι οι διασώστες δεν έλαβαν σαφείς πληροφορίες για το ιατρικό ιστορικό, ενώ υποστήριξε ότι ο απινιδωτής του ιατρείου φέρεται να ήταν εκτός λειτουργίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Εμείς ως διασώστες τηρήσαμε το πρωτόκολλο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε μυδρίαση, χωρίς σφυγμό σε ανακοπή όταν φτάσαμε», σχολίασε ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Όπως υποστήριξε, οι διασώστες έφτασαν στο περιστατικό όταν ο τραγουδιστής ήταν ήδη νεκρός, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να αποδίδονται σε αυτούς ευθύνες για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Advertisement

Advertisement

Όπως είπε «εμείς ως διασώστες τηρήσαμε το πρωτόκολλο. Όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες έκαναν 3 κύκλους ΚΑΡΠΑ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε μυδρίαση, χωρίς σφυγμό σε ανακοπή όταν φτάσαμε».

Παράλληλα, χαρακτήρισε απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που επικαλέστηκαν οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι προφυλακίστηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους.

Ο Γιώργος Μαθιόπουλος περιέγραψε ότι «στις 16:26 οι διασώστες έκαναν ΚΑΡΠΑ, χρησιμοποίησαν λαρυγγική μάσκα, χρησιμοποίησαν αυτόματο απινιδωτή, προσπάθησαν να ενημερωθούν από τους γιατρούς για τις πράξεις που είχαν κάνει».

«Ρίχνουμε τις ευθύνες στους διασώστες που τήρησαν το πρωτόκολλο… Εμείς δεν πάμε ένα σημείο που έπαθε ανακοπή ένας ασθενής απλά για να τον μεταφέρουμε, γιατί αν έχει μια ελπίδα να αναταχθεί είναι εκείνες τις στιγμές» πρόσθεσε ο κ. Μαθιόπουλος.

«Αν οι γιατροί έκαναν αυτό που έκαναν οι διασώστες, μπορεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να είχε επανέλθει»

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι «αν οι γιατροί έκαναν αυτό που έκαναν οι διασώστες, μπορεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να είχε επανέλθει».

Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι οι διασώστες πραγματοποίησαν τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ενώ παράλληλα χορηγούσαν οξυγόνο, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η επαναφορά του τραγουδιστή.

Advertisement

Παράλληλα, υποστήριξε ότι όταν το πλήρωμα έφτασε στο σημείο, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ανακοπή και σε ημικαθιστή θέση, τονίζοντας ότι η αποτελεσματική εφαρμογή ΚΑΡΠΑ απαιτεί ο ασθενής να είναι σε οριζόντια θέση. «Αν η ίδια προσπάθεια είχε γίνει από την πρώτη στιγμή της ανακοπής, υπήρχαν πιθανότητες να αναταχθεί ο ασθενής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαθιόπουλος αποκάλυψε ακόμη ότι οι διασώστες δεν γνώριζαν πως επρόκειτο για τον γνωστό τραγουδιστή, καθώς είχαν ενημερωθεί μόνο για περιστατικό με άνδρα 55 ετών. Όπως είπε, το πλήρωμα προσπάθησε να ενημερωθεί για το ιατρικό ιστορικό και τις ενέργειες που είχαν προηγηθεί, χωρίς όμως να λάβει σαφείς απαντήσεις.

Μάλιστα ο ίδιος είπε ότι η γιατρός κατέβηκε μαζί με το πλήρωμα μέχρι το ασθενοφόρο, ωστόσο δεν ακολούθησε στο νοσοκομείο, «Ελπίς» προκειμένου να συνεχιστεί η προσπάθεια ανάνηψης και να εξεταστεί το ενδεχόμενο διασωλήνωσης.

Advertisement

Τέλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ υποστήριξε ότι, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στους διασώστες, ο απινιδωτής που βρισκόταν στο ιατρείο φέρεται να μην λειτουργούσε.