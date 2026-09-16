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Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως, την οποία αρνούνται κατηγορηματικά.

Κατά την απολογία τους, οι γιατροί απέδωσαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ για τη διακοπή της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος απείλησε με απεργία πείνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η δικογραφία περιλαμβάνει επιβαρυντικά στοιχεία για χρονικό κενό 49 λεπτών κατά τη διάρκεια της θεραπείας, διάστημα στο οποίο φέρεται να αγνοήθηκαν πολλαπλά ηχητικά σήματα κινδύνου του μηχανήματος.

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Στις φυλακές αναμένεται να οδηγηθούν η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο γιατροί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας διαδικασίας των απολογιών τους, η οποία διήρκεσε συνολικά 18 ώρες. Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκισή τους για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

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Αδιαθεσία για την Ιωάννα Γάκα στα δικαστήρια και η απέιλή του συζύγου της για απεργία πείνας

Ένταση επικράτησε στα δικαστήρια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όταν η Ιωάννα Γάκα, λίγο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο τη βοήθησαν να ξαπλώσει στα καθίσματα έξω από τα ανακριτικά γραφεία, ενώ ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, διέκοψε για λίγο τη δική του απολογία προκειμένου να σπεύσει να τη βοηθήσει.

Στο σημείο έφτασαν διασώστες, ωστόσο η Ιωάννα Γάκα, εμφανώς αναστατωμένη και κλαίγοντας, τους φώναζε ότι δεν χρειάζεται βοήθεια, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λέγεται ότι η γιατρός ζήτησε να παραγγείλει φαγητό κατά τη διάρκεια της απολογίας της.

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αντέδρασε στην απόφαση για την προφυλάκισή του, δηλώνοντας ότι προτίθεται να προχωρήσει σε απεργία πείνας. Σύμφωνα με το Mega, όταν ενημερώθηκε για την απόφαση, ο κατηγορούμενος γιατρός απείλησε ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την προσωρινή του κράτηση.

Οι γιατροί αρνούνται τις κατηγορίες και στρέφουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα έφτασαν στην Ευελπίδων περίπου στις 13:00 το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ η διαδικασία των απολογιών τους ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 06:30 το πρωί της Τετάρτης. Στη συνέχεια, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει ήδη γνωστά, οι δύο κατηγορούμενοι επιχείρησαν να αντικρούσουν το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, σύμφωνα με το οποίο τους αποδίδεται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσα διά παραλείψεως. Συγκεκριμένα, τόσο ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος όσο και η Ιωάννα Γάκα αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να απέδωσαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

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Οι δύο γιατροί επέμειναν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 16:15. Όπως υποστήριξαν, ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ στις 16:21, ενώ το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο στις 16:26.

Κατά τους ισχυρισμούς τους ενώπιον του ανακριτή, το ασθενοφόρο δεν διέθετε φορείο. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφεραν, οι διασώστες τοποθέτησαν τον τραγουδιστή σε κάθισμα προκειμένου να τον μεταφέρουν από το ιατρείο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Τι υποστήριξαν για τα alarm του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Σε σχέση με τα alarm που καταγράφηκαν από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι δύο γιατροί φέρονται να εξήγησαν ότι πρόκειται για ενδείξεις οι οποίες ενεργοποιούνται όταν προκύπτει ρήξη στη φλέβα του ασθενούς.

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Όσον αφορά τις φωτογραφίες και το βίντεο που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η Ιωάννα Γάκα φέρεται να υποστήριξε ότι αποτελεί πάγια πρακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Παράλληλα, ανέφερε ότι τη συγκεκριμένη φωτογραφία δεν την έστειλε στον σύζυγό της, αλλά σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο και κατονόμασε.

Οι δύο γιατροί υποστήριξαν ακόμη ότι το ιατρείο τους λειτουργούσε νόμιμα και ότι τα δύο μηχανήματα ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τα έτη 2025 και 2026, ενώ, όπως ανέφεραν, είχαν κατατεθεί και τα σχετικά τιμολόγια.

Το «σκοτεινό» διάστημα των 49 λεπτών

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη δικογραφία φαίνεται να έχουν, ωστόσο, τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομική προανάκριση και κυρίως τα δεδομένα που προέκυψαν από την ανάλυση των ψηφιακών καταγραφών του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

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Τα συγκεκριμένα στοιχεία προστέθηκαν στη δικογραφία το πρωί της Δευτέρας και χαρακτηρίζονται ιδιαιτέρως επιβαρυντικά. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα χρονικό κενό 49 λεπτών, το οποίο αφορά το διάστημα από την πρώτη παύση της θεραπείας πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη έως την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Μέσα σε αυτά τα 49 λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, καταγράφηκαν συνολικά τέσσερα alarm, καθώς και ένα restart του μηχανήματος. Κατά το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένες ενδείξεις φέρεται να αγνοήθηκαν από τους δύο γιατρούς.

Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες, οι οποίοι καλούνται να εξετάσουν και να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος μεταφέρθηκαν εκ νέου στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

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