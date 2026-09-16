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Ο Χαράλαμπος Λυκούδης επέλεξε ένα παλιαότερο βίντεο που είχε τραβήξει ο ίδιος σε νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, προκειμένου να στείλει το δικό του μήνυμα μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Ο ποινικολόγος συνόδευσε τη φωτογραφία με μόλις τέσσερις λέξεις, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Γιώργο μου… Μπήκαν φυλακή».

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Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Χαράλαμπος Λυκούδης, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται πάνω στη σκηνή και τον χαιρετά. Πρόκειται για μια στιγμή κατά την οποία ο τραγουδιστής τον είχε μόλις «εντοπίσει» στα πρώτα τραπέζια του νυχτερινού κέντρου και του έκανε σχετικό νεύμα. Εκείνη τη βραδιά, μάλιστα, ο Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί από το μικρόφωνο στον δικηγόρο λέγοντάς του: «Μπάμπη μου, σε αγαπώ».

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης έχει αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας του αείμνηστου τραγουδιστή και ζητά να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η απόφαση για την προφυλάκιση των δύο γιατρών έγινε γνωστή νωρίς το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου , έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών, η οποία διήρκεσε συνολικά 18 ώρες.

Οι δύο γιατροί βρίσκονται αντιμέτωποι με τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την ολοκλήρωση της εξαντλητικής διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος και των δύο κατηγορουμένων.

Μόλις λίγα λεπτά μετά την απόφαση, ο Χαράλαμπος Λυκούδης προχώρησε στην πρώτη του ανάρτηση, επιλέγοντας τη συγκεκριμένη φωτογραφία και το σύντομο μήνυμα για να εκφράσει τη θέση του.

Από την πλευρά τους, οι δύο γιατροί εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι τόσο το 2025 όσο και το 2026 είχαν δηλώσει τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ενώ, όπως επιμένουν, είχαν γνωστοποιήσει στον Σύλλογο και τα τιμολόγια αγοράς των συγκεκριμένων μηχανημάτων.