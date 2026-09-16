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Το δικό του μουσικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη θέλησε να πει ο Απόστολος Γκλέτσος, επιλέγοντας μία από τις γνωστές επιτυχίες του τραγουδιστή, το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά».

Ο ηθοποιός τραγούδησε το κομμάτι κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε μπαρμπέρικο στο κέντρο της Αθήνας, με το σχετικό βίντεο να δημοσιεύεται στον λογαριασμό του καταστήματος στο Instagram.

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Στο βίντεο, ο Απόστολος Γκλέτσος ερμηνεύει τους στίχους του τραγουδιού, ενώ σε δεύτερη ανάρτηση εμφανίζεται να τραγουδά ξανά το ίδιο κομμάτι, αυτή τη φορά με τη συνοδεία κιθάρας.

«Καλό ταξίδι» αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης, με την οποία ο ηθοποιός αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη.