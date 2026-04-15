Ο Απόστολος Γκλέτσος θεωρήθηκε από πολύ νωρίς ένας από τους μεγαλύτερους σταρ στον χώρο της υποκριτικής. Παρόλα αυτά ο ίδιος απαρνήθηκε το χάρισμά του και προσπάθησε να «φωτίσει» με το άστρο του τον χώρο της πολιτικής. Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνει τα γυρίσματά του για τη «Γη της Ελιάς» ενώ το φθινόπωρο επιστρέφει στο θέατρο μετά από πολλά χρόνια απουσίας.

Στη συνέντευξη που μου παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ! ο Απόστολος Γκλέτσος εξηγεί γιατί δεν θέλει να ξαναμιλήσει ποτέ για την πολιτική αλλά και γιατί πλέον διανύει την πιο ζεν περίοδο της ζωής του.

Σε λίγο κλείνεις τα 59. Αγαπάς πε­ρισσότερο τον εαυτό σου σήμερα σε σχέση με τα 29 και τα 39 σου; Τον αγαπώ με την έννοια της φροντί­δας, με προσέχω περισσότερο. Παλιό­τερα δεν με ένοιαζε και πολύ.

Ήσουν ένα παιδί που ήρθε από την επαρχία, εμφανίστηκε στο Ciao ANT1, πρωταγωνίστησε στο Τμήμα Ηθών του Μανουσά­κη, στον οποίο πάντα λες ότι του οφείλεις πολλά. Στον Μανούσο και στον Φασουλή οφείλω τα περισσότερα. Ο ένας μου έμαθε να παίζω στην τηλεόραση και ο άλλος στο θέατρο. Στη σχολή σού μα­θαίνουν κάτι πράγματα που όταν βγεις στη δουλειά πρέπει να τα ξεχάσεις. Παρ᾿ όλα αυτά, εγώ θα πω ότι αν δεν τα έχεις μάθει, δυσκολεύεσαι πολύ και στο θέατρο και στην τη­λεόραση. Ακούγεται οξύμωρο, το ξέρω. Οι σχολές χρειάζονται, γιατί σου ανοίγουν το πνεύμα, σου μαθαίνουν να λειτουργείς ομαδικά.

Σε ενδιέφερε τότε η εικόνα σου; Εσύ που με ξέρεις από τότε, τι λες, με ενδιέφερε; Ούτε καν.

Θεωρείς ότι αγάπησες ή αγαπήθηκες περισσότερο; Και τα δύο. Όσο είσαι νέος δεν τα μετράς αυτά.

Έχεις κάνει τις τρέλες σου κι εσύ όμως. Δεν ήταν από αγάπη, ήταν από χαζομάρα.

Βαθιά πόσες φορές έχεις ερωτευτεί; Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το «βαθιά» που λες, ενθουσια­σμοί είναι συνήθως. Τώρα μπορώ να ερωτευτώ, στην ηλικία που εί­μαι. Όταν είσαι πιτσιρικάς, πετάς, είσαι πουλί. Τώρα που πατάς στα πόδια σου μπορείς να ερωτευτείς πραγματικά. Και να δώσεις πολλή αγάπη. Να λες «αυτός είναι ο άνθρωπός μου» και να το εννοείς.

Με την Ιζαμπέλα δεν το είχες συνειδητοποιήσει την πρώ­τη φορά; Γιατί κάνατε ένα μεγάλο διάλειμμα και μετά ήρθατε ξανά κοντά. Όχι, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Όλα θέλουν τον χρόνο τους.

Κέρδισες εύκολα τη δεύτερη ευκαιρία; Όχι, καθόλου.

Ο Απόστολος Γκλέτσος με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη σε βραδινή τους έξοδο τον Δεκέμβριο.

Απόστολος Γκλέτσος: «Ο χρόνος είναι εχθρός»

Δεν πίστευες παλιά στο «για πάντα»; Μα ούτε τώρα μπορείς να είσαι σίγουρος. Μπορείς να βάλεις σφραγίδα; Το εύχεσαι, αλλά το ξέρεις; Δεν το ξέρεις. Λες απλά «μακάρι».

Θεωρείς ότι ο θεσμός του γάμου είναι παρωχημένος πια; Ναι, μωρέ, ποιος γάμος. Όχι όμως για τα νέα παιδιά που θέλουν να γίνουν γονείς, να μπουν σε ένα σπίτι.

Καλά, εσύ έκανες παιδί εκτός γά­μου. Άσε με εμένα. Για τους άλλους λέω.

Ο Απόστολος Γκλέτσος στην καλύτερη, ίσως, ερμηνεία της καριέρας του στο «Λεωφορείο ο Πόθος». με την Κάτια Δανδουλάκη το 1998.

Και τώρα η μητέρα της κόρης σου εργάζεται στο ξενοδοχείο. Δεν σου κρύβω ότι μας έκανε μεγάλη εντύ­πωση. Γιατί; Με τη Μαρία έχουμε χωρίσει 22- 23 χρόνια. Εγώ της το πρότεινα κιόλας. Είναι φίλες με την Ιζαμπέλα.

Πότε μάλωσες τελευταία φορά τον εαυτό σου; Όταν ασχολούμουν ακόμα με την πολι­τική. Για διάφορες μαλακίες που έκανα τότε, μη με ρωτάς τι.

Ο χρόνος είναι φίλος σου; Το γήρας δεν είναι ό,τι καλύτερο για τον άνθρωπο. Ο χρόνος είναι εχθρός. Απλά προσπαθούμε να τον ξεγελάσουμε κάνοντας διάφορα τρικ. Λίγη γυμναστική, λίγο καλός ύπνος, καλή διατροφή. Προσπαθούμε να κάνουμε τον χρόνο φίλο. Δεν είναι όμως. Απλά τον γλυκαίνουμε λίγο.

Ο Απόστολος Γκλέτσος στο εξώφυλλο του νέου τεύχους του ΟΚ!.

