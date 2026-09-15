Από την επίδειξη μόδας της Carolina Herrera

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Οι σχεδιαστές επέστρεψαν στο tailoring υψηλής ακρίβειας συνδυάζοντας δομημένα πανωφόρια με ρευστά υφάσματα που κινούνται φυσικά γύρω από το σώμα.

Η χρωματική παλέτα κινήθηκε σε γήινους τόνους, ενώ το denim απέκτησε ξανά κεντρική θέση στις συλλογές μέσα από πολυτελείς γραμμές.

Στοιχεία διαφάνειας, στρατηγικές αποκοπές και ιδιαίτερα αξεσουάρ με φιόγκους προσέθεσαν έναν μοντέρνο δυναμισμό στις νέες προτάσεις των οίκων.

Οι κολεξιόν ανέδειξαν μια μόδα ευκολοφόρετη και πολυτελή, προσαρμοσμένη απόλυτα στις απαιτήσεις της σύγχρονης γυναίκας που υπηρετεί πολλαπλούς ρόλους.

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Η φετινή Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης επαναπροσδιόρισε την κομψότητα μέσω της πρακτικότητας, απομακρυνόμενη από τις υπερβολές και εστιάζοντας στην ουσία του σύγχρονου ντυσίματος.

Η Ντεμί Μουρ στην πρώτη επίδειξη μόδας της Magda Butrym επί αμερικανικού εδάφους.

Στις επιδείξεις των πιο γνωστών αμερικανικών οίκων κυριάρχησε η επιστροφή στο tailoring υψηλής ακρίβειας, με τις αυστηρές σιλουέτες και τα δομημένα πανωφόρια να συνδυάζονται με πιο ανάλαφρα, ρευστά υφάσματα που κινούνται φυσικά γύρω από το σώμα.

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Η Αμάντα Σέιφριντ παρακολούθησε την επίδειξη μόδας της Tory Burch.

Η χρωματική παλέτα κινήθηκε σε γήινους και βαθιούς τόνους, με το σοκολατί, το αμυγδαλί και το ανθρακί γκρι να μονοπωλούν το ενδιαφέρον, ενώ διακριτικές πινελιές από έντονο κόκκινο και μοβ έδωσαν τις απαραίτητες εντάσεις.

Η Πάμελα Άντερσον στην επίδειξη μόδας της Carolina Herrera.

Το denim κατέκτησε ξανά κεντρική θέση στις συλλογές, επαναπροσδιοριζόμενο μέσα από πολυτελείς γραμμές και total look συνδυασμούς.

Ζευγάρι στη ζωή αλλά και στη πολυσυζητημένη σειρά Tell me lies, ο Τζάκσον Γουάιτ και η Γκρέις Βαν Πάτεν στα παρασκήνια της επίδειξης του Michael Kors.

Παράλληλα, τα στοιχεία διαφάνειας και οι στρατηγικά τοποθετημένες αποκοπές στα υφάσματα πρόσθεσαν μια αίσθηση μοντέρνου δυναμισμού, διατηρώντας ωστόσο το μέτρο και την ισορροπία.

Η Πάρις Χίλτον περπάτησε στην πασαρέλα του σχεδιαστικού διδύμου The Blonds.

Ιδιαίτερη αίσθηση έκαναν τα αξεσουάρ με μακριές κορδέλες και φιόγκους που κρέμονταν και κινήθηκαν δυναμικά στις επιδείξεις, καθώς και η επανεμφάνιση των πουά μοτίβων σε κομψά, σοφιστικέ σύνολα.

Η Τζούλια Ρόμπερτς στην επίδειξη μόδας του brand Moncler.

Παράλληλα, οι σχεδιαστές τίμησαν τις πλούσιες υφές στα εξωτερικά ενδύματα, φέρνοντας στο προσκήνιο τα βαθιά χρώματα όπως το δαμασκηνί και το σκούρο μοβ σε δερμάτινα πανωφόρια, αλλά και τις εντυπωσιακές παγιέτες σε σκούρους, γήινους τόνους για βραδινές εμφανίσεις με μεγαλύτερη ωριμότητα και ισορροπία.

Η Έμιλι Ρατακόφσκι φτάνοντας στην επίδειξη του Calvin Klein.

Η συνολική εικόνα των κολεξιόν που παρουσιάζονται αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη ανέδειξε μια μόδα πιο ευκολοφόρετη αλλά ταυτόχρονα πολυτελή και απόλυτα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της σύγχρονης γυναίκας που υπηρετεί πολλαπλούς ρόλους