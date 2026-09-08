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Η ηθοποιός δήλωσε ότι η διάγνωσή της στα τέλη της δεκαετίας του 1990 λειτούργησε ως θανατική καταδίκη, επηρεάζοντας καθοριστικά τις αποφάσεις της ζωής της.

Η θεραπεία της νόσου απαίτησε το σύνολο των οικονομικών της πόρων, ενώ η ίδια ανακοίνωσε την ίασή της το 2015.

Παρά τις ψυχολογικές επιπτώσεις που τη στοιχειώνουν, η Άντερσον μετέτρεψε τις δυσκολίες σε δημιουργική δύναμη, δηλώνοντας σήμερα νικήτρια και όχι θύμα.

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Η Πάμελα Άντερσον μίλησε ανοιχτά για μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, αποκαλύπτοντας τι σήμαινε για εκείνη η διάγνωση της ηπατίτιδας C και πώς επηρέασε τις αποφάσεις της για χρόνια.

Η 59χρονη ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή του amfAR Gala Venezia 2026, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στο Hilton Molino Stucky στη Βενετία, στο πλαίσιο του 83ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Εκεί τιμήθηκε με το Award of Courage της amfAR και μίλησε για την περιπέτεια που, όπως είπε, «ανέτρεψε» τη ζωή της.

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«Ήταν μία θανατική καταδίκη»

Η Άντερσον θυμήθηκε τη στιγμή που διαγνώστηκε με ηπατίτιδα C στα τέλη της δεκαετίας του ’90, σε μια εποχή που δεν υπήρχε ακόμη θεραπεία για την ασθένεια.

«Ήταν μία θανατική καταδίκη. Αυτό μου είπε ο γιατρός μου – ότι πιθανότατα είχα περίπου 10 χρόνια ζωής», ανέφερε στην ομιλία της.

Η ηθοποιός έχει πει στο παρελθόν ότι πιστεύει πως προσβλήθηκε από τον ιό μέσω κοινής χρήσης βελόνας για τατουάζ με τον πρώην σύζυγό της, Τόμι Λι. Η ίδια αποκάλυψε δημόσια τη διάγνωσή της το 2002.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη διάγνωση επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο έπαιρνε αποφάσεις τα επόμενα χρόνια.

«Είμαι σίγουρη ότι επηρέασε και διαστρέβλωσε τις αποφάσεις μου. Δεν ήταν ο φόβος του θανάτου, αλλά ο φόβος για το τι μπορεί να συμβεί στα μικρά μου παιδιά. Μου ανέτρεψε τη ζωή», είπε.

Η Άντερσον και ο Τόμι Λι έχουν δύο γιους, τον Μπράντον και τον Ντίλαν.

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«Μου κόστισε όλα όσα είχα στην τράπεζα»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο οικονομικό κόστος της θεραπείας, εξηγώντας πως χρειάστηκε να διαθέσει ουσιαστικά όλες τις οικονομίες της για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ασθένεια.

«Δέκα θολά χρόνια αργότερα, βρέθηκε η θεραπεία. Ήμουν τυχερή, μου προσφέρθηκε στα πρώτα της στάδια, και μου κόστισε όλα όσα είχα στην τράπεζα», ανέφερε.

Η Άντερσον ανακοίνωσε το 2015 ότι είχε απαλλαγεί από την ηπατίτιδα C, μετά την εμφάνιση των νέων θεραπειών που είχαν γίνει διαθέσιμες από το 2011.

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Παρότι σήμερα είναι απαλλαγμένη από τον ιό, εξομολογήθηκε ότι η εμπειρία εξακολουθεί να την επηρεάζει ψυχολογικά.

«Η εμπειρία μου με την ντροπή και τις ενοχές ήταν επίσης ένα ασυνείδητο ταξίδι. Παραμένει μαζί μου, με στοιχειώνει», είπε, συνδέοντας αυτά τα συναισθήματα και με δύσκολες εμπειρίες που είχε βιώσει νωρίτερα στη ζωή της.

«Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια»

Η ηθοποιός εξήγησε ότι τελικά κατάφερε να μετατρέψει τις δύσκολες εμπειρίες της σε δημιουργική δύναμη μέσα από τη δουλειά της.

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«Η αλήθεια μου ήρθε μέσα από τη δουλειά μου, βρίσκοντας τρόπους να εκφράζομαι μέσα από τις τέχνες», ανέφερε.

Και ολοκλήρωσε την ομιλία της με ένα μήνυμα δύναμης:

«Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια. Είμαι δυνατή και ικανή, περισσότερο απ’ όσο θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ. Δεν είμαι η δεσποσύνη σε κίνδυνο, όσο εύκολο κι αν είναι να παίξω αυτόν τον ρόλο».

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Το Award of Courage της amfAR στην Άντερσον απένειμε ο Τάικα Γουαϊτίτι, με τον οποίο συμπρωταγωνιστεί στην ταινία «Place to Be», η οποία παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

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Στην ίδια εκδήλωση τιμήθηκε και η καλλιτέχνις Μαρίνα Αμπράμοβιτς με το Award of Inspiration, το οποίο της απένειμε ο Ορλάντο Μπλουμ. Η βραδιά περιλάμβανε επίσης φιλανθρωπική δημοπρασία και εμφανίσεις των Μίμι Γουέμπ και Μπέμπε Ρέξα.

Με πληροφορίες από variety.com

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