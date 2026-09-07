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Τα βλέμματα συγκέντρωσε για ακόμη μία φορά η Πάμελα Άντερσον, η οποία έδωσε το «παρών» στο γκαλά της amfAR, το οποίο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βενετίας.

Η 59χρονη πρωταγωνίστρια του «Baywatch» εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα εντυπωσιακό σατέν φόρεμα σε έντονη πορτοκαλί απόχρωση, το οποίο συνδύασε με μια μακριά εσάρπα στο ίδιο χρώμα.

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Για ακόμη μία φορά, η Πάμελα Άντερσον επέλεξε να εμφανιστεί χωρίς ίχνος μακιγιάζ, συνεχίζοντας την επιλογή που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια να περιορίσει σημαντικά τη χρήση καλλυντικών και να παρουσιάζεται όσο το δυνατόν πιο φυσική, ακόμη και σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ.

Pamela Anderson, makyajsız görünümünü turuncu saten elbisesiyle tamamlayarak Venedik’te tüm bakışları üzerine topladı. pic.twitter.com/7mwtZVjMpk September 7, 2026

Τα ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε κομψές μπούκλες, ενώ το έντονο πορτοκαλί του φορέματος ήταν αρκετό για να δώσει ξεχωριστή λάμψη στην εμφάνισή της. Το συνολικό look κινήθηκε σε λιτή γραμμή, με το σατέν ύφασμα και το έντονο χρώμα να πρωταγωνιστούν, σε αντίθεση με το φυσικό πρόσωπο και τα διακριτικά αξεσουάρ που επέλεξε.

Η παρουσία της στο γκαλά της amfAR αποτέλεσε τη δεύτερη δημόσια εμφάνισή της στη Βενετία μέσα σε λίγες ημέρες.

Pamela Anderson attends the #amfAR Gala Venezia 2026 presented by World Gold Council at Hilton Molino Stucky in Venice, Italy. @pamelaanderson#GettyVideo @amfAR 🎥Mark Case 👉https://t.co/ciwTBVUs8d pic.twitter.com/xy0ukpLP0p — Getty Images Entertainment (@GettyVIP) September 6, 2026

WHAT an absolute STAR: ✨️Pamela Anderson✨️ at amfAR Gala during Venice Film Festival.🪡 pic.twitter.com/N2T3Akxu2j — La Mode Unknown (@LaModeUnknown) September 6, 2026

Η ηθοποιός είχε βρεθεί για πρώτη φορά στη φετινή διοργάνωση το βράδυ της Παρασκευής, όταν συμμετείχε στο κοκτέιλ πάρτι που διοργάνωσαν οι Χρυσές Σφαίρες και το Aman Beverly Hills.

Εκεί, η Πάμελα Άντερσον είχε επιλέξει ένα εφαρμοστό ροζ φόρεμα, διατηρώντας και τότε την ίδια αισθητική προσέγγιση, καθώς εμφανίστηκε με ελάχιστο μακιγιάζ, αφήνοντας τη φυσική της ομορφιά να πρωταγωνιστήσει.