Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να έχει προσποιηθεί ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για λόγους δημοσιότητας. Η 58χρονη ηθοποιός, η οποία βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Deauville στη Γαλλία για να παραλάβει το βραβείο Deauville Talent, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία διάθεση να συμμετάσχει σε PR κόλπα.

«Αυτό θα ήταν σαν θανατική καταδίκη», δήλωσε στη σκηνή, σύμφωνα με το People. «Δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε διαφημιστικά τεχνάσματα και ούτε πρόκειται να το κάνω», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι προτιμά να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ερωτικά της. «Τα κίνητρά μου είναι αυθεντικά. Είμαι δεισιδαίμων σε θέματα αγάπης και δεν νιώθω άνετα να μοιράζομαι ούτε το παραμικρό από την ιδιωτική μου ζωή», τόνισε.

Αναφερόμενη στη δουλειά της, σημείωσε: «Ξέρω ότι θα ερωτευτώ ξανά και ξανά στη μεγάλη οθόνη. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αν το κάνουμε σωστά, το κοινό θα το νιώσει, σαν μια προβολή συναισθημάτων».

Σχετικά με τις φήμες για τον Λίαμ Νίσον, σχολίασε: «Είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο. Σας παρακαλώ, σκεφτείτε θετικά και εκτιμώ τις καλές σας ευχές. Δεν υπάρχουν παιχνίδια, είμαι ειλικρινής».

Οι φήμες για ειδύλλιο ξεκίνησαν μετά τις τρυφερές εμφανίσεις τους κατά την περιοδεία προώθησης της ταινίας τους το περασμένο καλοκαίρι. Μάλιστα, πηγή που βρέθηκε στο πλευρό τους ανέφερε ότι η χημεία τους στο κόκκινο χαλί ήταν «απόλυτα αληθινή» και όχι προϊόν σκηνοθετημένου ειδυλλίου.

Η Πάμελα Άντερσον έχει στο παρελθόν παντρευτεί γνωστούς άνδρες, όπως τον Τόμι Λι, τον Κιντ Ροκ και τον Ρικ Σάλομον, ενώ πιο πρόσφατα ήταν σύζυγος του Νταν Χέιχερστ (2020–2022). Με τον Τόμι Λι έχει αποκτήσει δύο γιους. Από την άλλη, ο Λίαμ Νίσον υπήρξε παντρεμένος με τη Νάτασα Ρίτσαρντσον από το 1994 μέχρι τον θάνατό της, έπειτα από ατύχημα στο σκι το 2009, με την οποία είχε επίσης αποκτήσει δύο γιους.