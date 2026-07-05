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Η Πάμελα Άντερσον συνόδευσε τον γιο της στην τελετή, επιλέγοντας για την περίσταση ένα εντυπωσιακό κίτρινο δαντελένιο φόρεμα του οίκου Oscar de la Renta.

Στον γάμο παρευρέθηκαν επίσης ο μεγαλύτερος γιος της ηθοποιού, Μπράντον Λι, καθώς και ο πρώην σύζυγός της, Τόμι Λι, με τον οποίο αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά.

Η Πάμελα Άντερσον εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση και τον ενθουσιασμό της για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή του γιου της.

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Η Πάμελα Άντερσον βρέθηκε στο πλευρό του γιου της, Ντίλαν Λι, στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής του, καθώς παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Πόλα Μπρους, σε μια ρομαντική τελετή που πραγματοποιήθηκε σε κήπο στο Σεν Τροπέ.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου αποδείχθηκε γεμάτο γάμους, καθώς, πέρα από την Τέιλορ Σουίφτ, τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε και ο μικρότερος γιος της Πάμελα Άντερσον.

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Η ηθοποιός και μοντέλο συνόδευσε τον γιο της στην τελετή, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές για την οικογένειά τους. Για την περίσταση επέλεξε ένα εντυπωσιακό ημιδιαφανές κίτρινο δαντελένιο φόρεμα, δημιουργία του Φερνάντο Γκαρσία για τον οίκο Oscar de la Renta, το οποίο συνδύασε με χαμηλό κότσο και λευκά mules.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πριν από τον γάμο φόρεσε και άλλες δημιουργίες του ίδιου σχεδιαστή, μεταξύ αυτών καφτάνια για τις προγαμήλιες εκδηλώσεις, ενώ και η νύφη επέλεξε νυφικό από τον ίδιο οίκο.

Η Πάμελα Άντερσον μίλησε σε γνωστό περιοδικό για τον γιο της με ιδιαίτερα θερμά λόγια, εξηγώντας πως θεωρεί ότι αποτελεί τη δύναμη που κρατά ισορροπίες μέσα στην οικογένεια και πως μαζί με τη σύζυγό του δημιουργούν ένα απόλυτα ταιριαστό ζευγάρι.

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Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ο Dylan είναι μια όμορφη ψυχή. Είναι πραγματικά μια δύναμη ισορροπίας στις ζωές όλων μας. Εκείνος και η Paula ταιριάζουν πολύ. Είναι ένα υπέροχο καλλιτεχνικό ζευγάρι και είμαστε ευλογημένοι που μοιραζόμαστε τις οικογένειές μας».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της περιέγραψε τη συγκίνηση που ένιωσε βλέποντας τον γιο της να ξεκινά το νέο κεφάλαιο της ζωής του.

«Είμαι τόσο χαρούμενη για τον Dylan και τόσο ενθουσιασμένη που τον στέλνω στον κόσμο. Είναι μια συναισθηματική στιγμή. Τα δάκρυα με ξαφνιάζουν μερικές φορές — δάκρυα χαράς. Όμως, όπως λέει ο Khalil Gibran, “ως γονείς είμαστε το τόξο από το οποίο εκτοξεύεται η ζωή”».

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Στην τελετή έδωσαν το «παρών» και ο μεγαλύτερος γιος της, Μπράντον Λι, καθώς και ο πρώην σύζυγός της, Τόμι Λι, με τον οποίο απέκτησε τα δύο παιδιά της. Οι δυο τους αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά μετά το μυστήριο.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από τον γάμο, η Πάμελα Άντερσον φαίνεται να περπατά δίπλα στον γιο της, να ποζάρει χαμογελαστή με την οικογένειά της, να χορεύει ξυπόλητη στη δεξίωση και να παρακολουθεί με περηφάνια τα παιδιά της σε αυτή την ξεχωριστή ημέρα.