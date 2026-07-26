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Η Πάμελα Άντερσον ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει στο «Baywatch», ενώ αποκάλυψε ότι δεν έχει δεχτεί καμία πρόταση από τη νέα παραγωγή της σειράς. Η ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως C.J. Parker, μίλησε στο Deadline με αφορμή τη νέα της ταινία «Rosebush Pruning».

Pamela Anderson makes surprising claim about ‘Baywatch’ reboot nearly 30 years after leaving original show https://t.co/9CkHqZQos3 pic.twitter.com/wF2MSWsam4 Advertisement Advertisement July 25, 2026

Αναφερόμενη στις επαγγελματικές της επιλογές, η Άντερσον τόνισε ότι επιθυμεί να ακολουθεί τολμηρές διαδρομές στην καριέρα της και απέκλεισε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο reboot της δημοφιλούς σειράς.

Pamela Anderson makes shocking claim about Baywatch reboot… over 30 years after she rose to fame on original hit show https://t.co/DnTeg4f9Ir July 25, 2026

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι κανείς από την παραγωγή δεν επικοινώνησε μαζί της, παρότι αρκετοί από τους παλιούς συντελεστές θα συμμετάσχουν στη νέα τηλεοπτική εκδοχή. Όπως ανέφερε, είχαν γίνει στο παρελθόν συζητήσεις με τους γιους της σχετικά με την παραγωγή, χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία. Πρόσθεσε ακόμη ότι, αν τα παιδιά της συμμετείχαν στο πρότζεκτ, πιθανότατα θα το αντιμετώπιζε διαφορετικά, ωστόσο προτιμά να επικεντρωθεί σε νέες επαγγελματικές προκλήσεις.

Pamela Anderson shares why she has no plans to return to #Baywatch.https://t.co/NuEU9i6uw2 — JustJared.com (@JustJared) July 25, 2026

Το νέο «Baywatch» αποτελεί συμπαραγωγή των Fox Entertainment και Fremantle, με τον Ματ Νιξ να αναλαμβάνει καθήκοντα showrunner και εκτελεστικού παραγωγού. Πρωταγωνιστής της σειράς θα είναι ο Στίβεν Άμελ, ο οποίος υποδύεται τον Hobie Buchannon, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μπρουκς Νέιντερ, Τζέσικα Μπέλκιν και Λίβι Νταν.

Σύμφωνα με την υπόθεση, η ζωή του Hobie ανατρέπεται όταν εμφανίζεται η Charlie, η κόρη που δεν γνώριζε ποτέ, αποφασισμένη να ακολουθήσει την οικογενειακή παράδοση και να γίνει ναυαγοσώστρια στο πλευρό του πατέρα της.

Στους executive producers βρίσκονται επίσης οι δημιουργοί της αρχικής σειράς, Μάικλ Μπερκ, Γκρεγκ Μπονάν και Νταγκ Σβαρτς, μαζί με τους Μάικ Χόροβιτς και Ντάντε Ντι Λορέτο. Τη σκηνοθεσία του πρώτου επεισοδίου υπογράφει ο McG, ο οποίος συμμετέχει και στην παραγωγή. Τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον Ιούλιο, ενώ η πρεμιέρα της σειράς έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2027.