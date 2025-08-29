Η είδηση ότι η Πάμελα Άντερσον και ο Λίαμ Νίσον είναι το νέο hot ζευγάρι του Χόλιγουντ έκανε θραύση στα social και στα tabloids. Όμως, σύμφωνα με το TMZ, όλο αυτό το love story δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια καλοστημένη… παράσταση.

Το ρεπορτάζ του αμερικανικού μέσου αναφέρει ότι η σχέση τους στήθηκε από τις ομάδες δημοσίων σχέσεων των δύο σταρ σε συνεργασία με την Paramount, αποκλειστικά για να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στη νέα τους ταινία, «Τρελές Σφαίρες» («The Naked Gun»).

Μάλιστα, το TMZ αποκαλύπτει ότι οι δυο τους δεν συναντήθηκαν ποτέ ιδιωτικά μετά το τέλος των γυρισμάτων, τον Ιούνιο του 2024, μέχρι την πρεμιέρα της προωθητικής περιοδείας σχεδόν έναν χρόνο αργότερα. Όσο για τα περιβόητα «ρομαντικά δείπνα»; Το μέσο ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξαν ποτέ, αφού πάντα έτρωγαν με άλλους και σε απολύτως επαγγελματικό πλαίσιο.

Οι φήμες για έναν μεγάλο έρωτα, λοιπόν, φαίνεται πως ήταν απλώς ένα ακόμα δημοσιοσχετίστικο τρικ του Χόλιγουντ. Εκπρόσωποι της Άντερσον και του Νίσον δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής καμία επίσημη απάντηση – γεγονός που αφήνει ακόμα περισσότερα ερωτηματικά.

