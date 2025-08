Η 28η Ιουλίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ιογενούς Ηπατίτιδας — μια κρίσιμη υπενθύμιση ότι οι ηπατίτιδες Β και C παραμένουν ένα σιωπηλό αλλά σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας. Ο παγκόσμιος στόχος δεν είναι άλλος από την εξέλειψή της ως το 2030.

Ο ΕΟΔΥ ενημερώνει:

Advertisement

Advertisement

Αν και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ιών ηπατίτιδας (Α έως Ε), οι ηπατίτιδες Β και C είναι οι πιο σοβαρές, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε χρόνια ηπατίτιδα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου, επιπλοκές που είναι υπεύθυνες για 1,3 εκατομμύρια θανάτους ετησίως.

Ιδιαίτερο γνώρισμα των χρόνιων ηπατιτίδων είναι ο ασυμπτωματικός χαρακτήρας τους, με αποτέλεσμα πολλά από τα άτομα που έχουν μολυνθεί να μην το γνωρίζουν. Υπάρχουν απλές εξετάσεις αίματος οι οποίες εντοπίζουν τους ιούς της ηπατίτιδας και διώχνουν κάθε αμφιβολία.

Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι περίπου 200.000 άνθρωποι είναι χρόνιοι φορείς της ηπατίτιδας Β και, 70.000 άτομα της ηπατίτιδας C.

Στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ιογενών ηπατιτίδων.

Ο εμβολιασμός έναντι της ηπατίτιδας Β έχει συμπεριληφθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού και είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της νόσου και των επιπλοκών της.

Επιπλέον, η χρήση συνδυασμού αντι-ιικών φαρμάκων έχει συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της ιογενούς ηπατίτιδας Β.

Η ηπατίτιδα C σήμερα είναι ιάσιμη, δεδομένου ότι τα νέας γενιάς φάρμακα οδηγούν στην πλήρη κάθαρση του ιού και την ίαση της λοίμωξης. Τα νέα αυτά φάρμακα έχουν πάρει έγκριση για τη θεραπεία των παιδιών ηλικίας >3 ετών.

Στη χώρα μας, όλοι οι ασθενείς έχουν δωρεάν πρόσβαση στα νέα θεραπευτικά σχήματα. Μέχρι σήμερα έχουν λάβει αγωγή και έχουν θεραπευτεί περίπου 16.850 άτομα.

Για το έτος 2025, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και η World Hepatitis Alliance προτρέπουν τα άτομα να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με τις ηπατίτιδες, με τη φράση: ” World Hepatitis Day–Let‘s break it down. Get the facts. Take action“.

«Ας βάλουμε τέλος στην ηπατίτιδα! Μάθε την αλήθεια. Εξετάσου!».

Advertisement

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ιογενούς Ηπατίτιδας (28 Ιουλίου), ο ΕΟΔΥ πραγματοποιεί παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ), σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι δράσεις ξεκίνησαν στις 24 και 25 Ιουλίου και συνεχίζονται στις 28, 29 και 30 Ιουλίου 2025 στην Αττική (Περιστέρι, Αιγάλεω, Ελευσίνα, Πειραιάς, Ασπρόπυργος), καθώς και στις 28 και 29 Ιουλίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, διανέμεται έντυπο ενημερωτικό υλικό και παρέχεται η δυνατότητα στο κοινό να ενημερωθεί από εξειδικευμένο προσωπικό για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη διαχείριση της ιογενούς ηπατίτιδας.

Advertisement

Το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Πρόληψης Ηπατιτίδων του ΕΟΔΥ είναι στη διάθεση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία στα τηλέφωνα: 210 5212178 και 210 5212183, καθώς και το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) του ΕΟΔΥ στο τηλέφωνο: 1154 (λειτουργία 24/7), ενώ σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του οργανισμού: www.eody.gov.gr.