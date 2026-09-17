Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μεταφέρονται στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ερευνώντας αν αγνοήθηκαν προειδοποιητικοί συναγερμοί και αν υπήρξε καθυστέρηση στην ειδοποίηση του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, διενεργείται εισαγγελική έρευνα για τους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Το ΕΚΑΒ απέρριψε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων περί πλημμελούς διακομιδής, υποστηρίζοντας ότι οι διασώστες εφάρμοσαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και ότι η χρήση φορείου ήταν αδύνατη λόγω των χωροταξικών περιορισμών του κτιρίου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν τα ξημερώματα οι δύο γιαροί, Ιώάννα Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλος που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμφαίρεσης στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι.

Η επιχείρηση για τη μεταγωγή της Ιωάννας Γάκα ξεκίνησε λίγο μετά τις 6:30 από το ΑΤ Κυψέλης όπου κρατήθηκε ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος εξήλθε συνοδεία αστυνομικών από την πίσω πλευρά της ΓΑΔΑ περίπου την ίδια ώρα.

Advertisement

Advertisement

Σε χώρο κατάλληλο που θα διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία των φυλακών αλλά και η ακεραιότητα των ίδιων θα κρατούνται οι δύο που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η γυναίκα θα είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα του Σωφρονιστικού Καταστήματος του Κορυδαλλού και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις αντρικές φυλακές. Ο χώρος αυτός είναι απομακρυσμένος και δεν εχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι.

Με την απόφαση για την προσωρινή κράτησή τους ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας, ωστόσο η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς και οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα ευρήματα αναμένεται να δώσουν επιπλέον στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο γιατρούς φέρεται από την πρώτη στιγμή της κράτησής του να αρνείται να λάβει τροφή.

Στο μικροσκόπιο τα «αλάρμ» του μηχανήματος

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα φαίνεται να δίνεται στα δεδομένα που καταγράφηκαν από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία.

Advertisement

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάστηκαν από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, το μηχάνημα φέρεται να κατέγραψε προειδοποιητικό συναγερμό στις 3:22. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν εάν οι συγκεκριμένες ενδείξεις αγνοήθηκαν και εάν υπήρξε καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ΕΚΑΒ φέρεται να κλήθηκε στις 4:23.

Οι αρχές εξετάζουν, επίσης, τα φίλτρα και τα εξαρτήματα του μηχανήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και τι ακριβώς χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και εάν προκύπτουν στοιχεία για τη χορήγηση άλλης φαρμακευτικής ουσίας.

Advertisement

Νέο σκέλος της έρευνας για τους ελέγχους του ΙΣΑ

Με εισαγγελική παραγγελία ανοίγει, την ίδια ώρα, νέο σκέλος της έρευνας, το οποίο αφορά τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται εάν από τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Τι υποστηρίζει το ΕΚΑΒ για την άφιξη των διασωστών

Την ίδια στιγμή, το ΕΚΑΒ απαντά στους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών σχετικά με την άφιξη των διασωστών στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Advertisement

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι όταν έφτασαν οι διασώστες ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ήδη σε ανακοπή.

«Απ’ ό,τι φάνηκε εκεί που φτάσανε οι διασώστες, ήταν ήδη σε ανακοπή. Ήταν άσφυγμος και δεν γνωρίζουμε και πόση ώρα ήταν σε ανακοπή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διασώστες βρήκαν τον ασθενή σε ημικαθιστή θέση και όχι οριζόντια, ενώ επιχειρούνταν ταυτόχρονα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Advertisement

Η απάντηση για το φορείο

Κατά τη μαραθώνια απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, οι δύο γιατροί υποστήριξαν ότι το ΕΚΑΒ έφτασε στις 4:26 χωρίς φορείο, με αποτέλεσμα ο ασθενής να μεταφερθεί σε καρέκλα μέχρι το ασθενοφόρο. Κατά τους ίδιους, η διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η ΚΑΡΠΑ και να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Advertisement

Ο Γιώργος Μαθιόπουλος έδωσε διαφορετική εικόνα, υποστηρίζοντας ότι οι διασώστες έφτασαν μέσα σε περίπου τρία λεπτά από την κλήση και αμέσως ανέβηκαν στον χώρο με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Όπως ανέφερε, χρησιμοποίησαν λαρυγγική μάσκα, οξυγόνο Ambu και απινιδωτή, πραγματοποιώντας τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Στη συνέχεια, καθώς δεν υπήρχε αναπνοή, προχώρησαν στη διακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Σε ό,τι αφορά τη μη χρήση φορείου, το ΕΚΑΒ υποστηρίζει ότι αυτή οφειλόταν στις χωροταξικές συνθήκες του κτιρίου. Το ιατρείο βρισκόταν στον πρώτο όροφο και η πρόσβαση γινόταν μέσω εσωτερικής κλίμακας και ανελκυστήρα περιορισμένων διαστάσεων, γεγονός που, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, δεν επέτρεπε την ασφαλή μετακίνηση του φορείου.

Advertisement

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ειδική καρέκλα διακομιδής για το σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι το ασθενοφόρο, με συνεχή παροχή οξυγόνου.

«Το φορείο αποτελεί στοιχείο του βασικού εξοπλισμού όλων των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ. Στην περίπτωση αυτή το φορείο δεν κατέστη δυνατόν να χρησιμοποιηθεί κατά τη μετακίνηση του ασθενούς […] λόγω των ιδιαίτερων χωροταξικών συνθηκών του οικήματος στο οποίο στεγαζόταν το ιατρείο», αναφέρει το ΕΚΑΒ.

«Επιχείρησαν βάσει πρωτοκόλλων»

Το ΕΚΑΒ υποστηρίζει ότι οι διασώστες επιχείρησαν, βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων, να επαναφέρουν στη ζωή τον Γιώργο Μαζωνάκη και συνέχισαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής προς το νοσοκομείο «Ελπίς».

Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ απορρίπτει τις αιτιάσεις των κατηγορούμενων γιατρών και υποστηρίζει ότι επιχειρείται να μετακυλιστούν στους διασώστες ευθύνες που, κατά το Σωματείο, δεν τους αναλογούν.

Η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη

Στην υπόθεση αναφέρθηκε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος, ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι υπάρχουν ευθύνες και σε θεσμικά όργανα, όπως οι Ιατρικοί Σύλλογοι, απάντησε:

«Όχι, δεν θεωρώ προσωπικά. Εδώ ήταν δύο απατεώνες. Απατεώνες υπάρχουν δυστυχώς παντού και πάντα».

Στο νοσοκομείο «Ελπίς»

Μέχρι την άφιξη στο νοσοκομείο «Ελπίς», οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είχε ήδη τεθεί σε ετοιμότητα για την άμεση υποδοχή του ασθενούς και την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Η έρευνα, πάντως, παραμένει ανοιχτή, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες για την αξιολόγηση των εργαστηριακών ευρημάτων και των υπόλοιπων στοιχείων που έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες αρχές.