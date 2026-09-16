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«Μπαράζ» ελέγχων στον κλάδο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας έχουν φέρει οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, λίστα με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονταν στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονταν ως πιθανώς αμφισβητούμενες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το υπουργείο Υγείας.

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Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί φέρνουν στο φως σοβαρές παραβάσεις, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου ιατρικές πράξεις φέρονται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικειμένο προσωπικό. Μεταξύ αυτών είναι πολυϊατρείο με εμφυτεύσεις μαλλιών από προσωπικό χωρίς προβλεπόμενη εξειδίκευση, περιπτώσεις ψυχοθεραπείας από ήταν που δεν ήταν ψυχολόγοι και κέντρα εναλλακτικών θεραπειών με συμπληρώματα διατροφής χωρίς άδεια από τον ΕΟΦ.

Σημαντικοί έλεγχοι γίνονται στον χώρο της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας, ενώ άλλο ένα ζήτημα είναι η δυνατότητα επαναλειτουργίας μιας επιχείρησης μετά την επιβολή κυρώσεων.