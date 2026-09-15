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Οι εμπλεκόμενοι γιατροί κατηγορούνται για απόπειρα συγκάλυψης της υπόθεσης μέσω διαγραφής ψηφιακών στοιχείων και παροχής αντιφατικών καταθέσεων στις αρχές.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, συντάσσοντας σχετική έκθεση που επιβεβαιώνει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Παράλληλα εξετάζονται ψηφιακά πειστήρια, όπως διαγραμμένες φωτογραφίες και δεδομένα υπολογιστών, για να διαπιστωθεί η ακριβής στάση των γιατρών κατά το κρίσιμο περιστατικό.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου.

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Προκειμένου να αποκρύψουν την εμπλοκή τους στην υπόθεση, οι δύο γιατροί άρχισαν να ψεύδονται στις αρχές και να σβήνουν τα ψηφιακά τους ίχνη, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, γιατί οι κινήσεις τους από τη διαδικασία της πλαισμαφαίρεσης μέχρι την επίσημη επιβεβαίωση του θανάτου του τραγουδιστή, βγαίνουν σταδιακά στο φως.

Τα κρίσιμα λεπτά που ο Γιώργος Μαζωνάκη ήταν χωρίς τις αισθήσεις του συνδεδεμένος στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι γιατροί έκαναν μία σειρά λαθών αφού είδαν ότι δεν μπορούν να τον επαναφέρουν. Από τις αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, την «παράκαμψη» που πάτησαν στο μηχάνημα – όταν αυτό έβγαλε ένδειξη κινδύνου για θρόμβωση – και τον καθαρισμό του χώρου μετά την ανακοπή, μέχρι την διαγραφή δεδομένων και την παραποίηση στοιχείων για να μην φανεί η εμπλοκή τους στην υπόθεση.

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Το Live News, αποκάλυψε ότι ο 58χρονος έχει βρει τρόπο για να δείξει ότι δεν είχε καμία σχέση με το θανατηφόρο περιστατικό. Ο ίδιος έβγαλε ένα παραπεμπτικό σε άλλο ασθενή λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη, που φέρεται να ήταν ήδη νεκρός.

«Είχα ραντεβού με δικό μου ασθενή και ναι μεν ήμουν στο ιατρείο, ήμουν όμως στο δικό μου το γραφείο. Με φώναξαν για να δώσω τις πρώτες βοήθειες», υποστήριξε σύμφωνα με το Live News και έδωσε στις αρχές το ντοκουμέντο με το παραπεμπτικό.

Στις 16:05 έβγαλε το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό στον ασθενή, ο γιατρός, ενώ στις 16:20 κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό στον ασθενή ήταν για εξετάσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι ο γιατρός μπήκε με τους κωδικούς του κανονικά στον υπολογιστή, και έβγαλε το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, την ώρα που στο γραφείο επικρατούσε πανικός, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αναίσθητος.

«Αποκρυπτογραφήθηκε» το μηχάνημα που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Τη λειτουργία του μηχανήματος που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη «αποκρυπτογράφησαν» οι αρχές, δήλωσε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί της έρευνας κατάφεραν να αποτυπώσουν με ακρίβεια τη λειτουργία της συσκευής και τα στάδια της διαδικασίας, συντάσσοντας σχετική έκθεση που έχει ήδη παραδοθεί στον αρμόδιο ανακριτή. Το εύρημα θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη θεραπεία πραγματοποιήθηκε και αποτελεί βασικό στοιχείο της δικογραφίας.

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Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν την επεξεργασία ψηφιακών πειστηρίων, όπως κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου προκειμένου να εξεταστούν πιθανές επικοινωνίες των κατηγορουμένων μεταξύ τους, με εργαζομένους του ιατρείου ή με τρίτα πρόσωπα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία φωτογραφία που ανακτήθηκε από κινητό τηλέφωνο, παρά το γεγονός ότι είχε διαγραφεί. Όπως είπε η κ. Δημογλίδου αυτό που εξετάζεται είναι ποιος την τράβηξε, για ποιο λόγο καταγράφηκε και τι ακολούθησε μετά τη λήψη της.

Οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε για αναζήτηση βοήθειας ή ενημέρωση τρίτων προσώπων, αλλά και τους λόγους που οδήγησαν στη διαγραφή της, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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Παράλληλα, δρομολογούνται οι διαδικασίες για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων προσώπων, έπειτα από σχετική εισαγγελική διάταξη. Επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τα πορίσματα των ειδικών αναμένεται να δείξουν αν ο θάνατος συνδέεται άμεσα με τη θεραπεία που πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο.