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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Τετάρτη (9/9) σε κλινική στο Κολωνάκι, μετά από πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μία μέρα πριν από τον θάνατό του, ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία στην ίδια κλινική. Η συγκεκριμένη πληροφορία είχε συμπεριληφθεί και στην κατάθεση της κατηγορούμενης γιατρού, η οποία μαζί με τον σύζυγό της αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του γνωστού καλλιτέχνη.

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Τι είναι η υδροθεραπεία

Πρόκειται για μια θεραπεία που αφορά υδροκαθαρισμό του εντέρου. Παρόλα αυτά, γιατροί επισημαίνουν ότι ο συνδυασμός της συγκεκριμένης διαδικασίας με πλασμαφαίρεση δεν θεωρείται ασφαλής.

Η υδροθεραπεία ενδέχεται να προκαλέσει μεταβολές στον οργανισμό, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν οι πιθανές απώλειες ηλεκτρολυτών και υγρών.

Σε περίπτωση που ένας οργανισμός είναι ήδη αφυδατωμένος και στη συνέχεια υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος να προκληθεί υπόταση.