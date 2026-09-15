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Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο γιατροί με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς η υπόθεση έχει πάρει νέα τροπή με την αναβαθμισμένη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και τα κινητά τηλέφωνα έρχονται σε αντίθεση με τους αρχικούς ισχυρισμούς του ζευγαριού, φέρνοντας στο φως μια σειρά από κρίσιμα λάθη και καθυστερήσεις.

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Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ενεργοποιήθηκε στις 14:14 και η θεραπεία ξεκίνησε στις 14:37, ωστόσο κατά τη διάρκειά της καταγράφηκαν επανειλημμένα τουλάχιστον τρεις έως τέσσερις συναγερμοί και προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν.

Παράλληλα, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να ανακτήσουν διαγραμμένα αρχεία από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού, περιλαμβάνοντας δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο που τραβήχτηκαν στις 14:43 και 14:45, όπου ο ασθενής εμφανίζεται με κλειστά μάτια. Οι αρχές διερευνούν τόσο τον παραλήπτη του οπτικού υλικού όσο και την ακριβή κατάσταση του τραγουδιστή εκείνη τη στιγμή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην καθυστέρηση ειδοποίησης του ΕΚΑΒ. Αν και ο συναγερμός του μηχανήματος ήχησε στις 15:23, η κλήση στο 166 έγινε τελικά στις 16:23, μία ώρα αργότερα. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου προέκυψε ότι τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών ήταν απενεργοποιημένα κατά το κρίσιμο διάστημα της κατάρρευσης του ασθενούς. Όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο στις 16:26, διαπίστωσαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε αναπνοή και σφυγμό.

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να εμμένουν στις αρχικές τους θέσεις, με τον γιατρό να υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν στον χώρο και ότι ενημερώθηκε μετά τις 16:00, ενώ η σύζυγός του να αποδίδει την καθυστέρηση σε κατάσταση πανικού.

Η τελική απόφαση για την ποινική τους μεταχείριση και το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησης αναμένεται να ληφθεί από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους.

Πηγή: dikastiko.gr