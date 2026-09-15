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«Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας», είπε η Μαρία Μαζωνάκη, λίγη ώρα μετά την κηδεία του αδερφού της στο Γ΄ Νεκροταφείο Νίκαιας.

Μεταξύ άλλων, η Μαρία Μαζωνάκη είπε πως είναι ακόμα συντετριμμένη και ακόμα δεν μπορεί να καταλάβει τι έχει συμβεί. Προσπαθεί να βρει απαντήσεις, παρακολουθεί την επικαιρότητα και όσα γίνονται γνωστά και ζητά να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι προκάλεσαν τον θάνατο του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη.

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«Το παρακολούθησα και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους, δεν νομίζω να βγουν», είπε σχετικά με τους δύο γιατρούς στο Κολωνάκι. Στη συνέχεια τόνισε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για αυτούς.

«Δεν γνωρίζω τίποτα γι’ αυτούς. Θέλω να πω στον κόσμο να κρατήσει τη μνήμη του ζωντανή, για πάντα. Αυτό μόνο», δήλωσε στο Live News.