Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δύο μαθητές συνελήφθησαν για επίθεση σε 17χρονο έξω από σχολείο στα Πεύκα στη Θεσσαλονίκη, και αφέθηκαν ελεύθεροι με ρητή δικάσιμο.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, σε βάρος των δύο ανηλίκων, ηλικίας 16 και 17 ετών, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη αδύναμου ατόμου, έργω εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Advertisement

Advertisement

Οι δύο μαθητές συνελήφθησαν κατηγορούμενοι ότι, μαζί με ακόμη έναν 17χρονο, επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους χθες το μεσημέρι έξω από σχολείο στα Πεύκα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 17χρονος, έκανε παρατήρηση στην παρέα επειδή πετούσε πέτρες, με μία από αυτές να τον ακουμπά. Τότε, όπως ανέφερε, οι τρεις ανήλικοι του επιτέθηκαν με γροθιές και κλοτσιές. Η αστυνομία αναζητά τον τρίτο ανήλικο, επίσης 17 ετών.