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Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στους τρεις Κλάδους και στα Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων για το έτος 2026.

Υπενθυμίζεται πως είχαν ανακοινωθεί οι εξής θέσεις:

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Πλήρωση 370 θέσεων ΕΠΟΠ στο Στρατό Ξηράς, δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο

Πλήρωση 350 θέσεων ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό, σε δύο διαγωνισμούς ως εξής:

-Για τις 300 θέσεις ΕΠΟΠ δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο

-Για τις 50 θέσεις ΕΠΟΠ αποκλειστικά για Σταθμούς/Παρατηρητήρια του Πολεμικού Ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο

Πλήρωση 250 θέσεων ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία, δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο

Πλήρωση 5 θέσεων ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων, δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο

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Πλήρωση 25 θέσεων ΕΠΟΠ στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων, δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη ΕΠΟΠ παρατείνεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου, προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος στους ενδιαφερομένους να ολοκληρώσουν τη συγκέντρωση και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σημαντική παράμετρο, όπως επισημαίνεται, αποτέλεσε το γεγονός ότι η προκήρυξη και μέρος της περιόδου υποβολής αιτήσεων συνέπεσαν με τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα αρκετοί υποψήφιοι —ιδίως από τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνεται η προκήρυξη— να αντιμετωπίσουν πρακτικές δυσκολίες, καθώς βρίσκονταν σε διακοπές ή εκτός του τόπου κατοικίας τους. Παράλληλα, στα αρμόδια help desks καταγράφηκαν σχετικά αιτήματα για παράταση.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η παράταση συνδέεται, επίσης, με το αυξημένο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για την προκήρυξη, ώστε όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να έχουν επαρκή χρόνο για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους.

Σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία των Γενικών Επιτελείων, ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί υπερκαλύπτει τις διαθέσιμες θέσεις. Διευκρινίζεται ότι η υπερκάλυψη αφορά τον αριθμό των υποβληθεισών αιτήσεων και όχι τον τελικό αριθμό των κατάλληλων υποψηφίων, καθώς εκκρεμούν ο έλεγχος των δικαιολογητικών, οι υγειονομικές εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες.

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