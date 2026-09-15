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Τη λειτουργία του μηχανήματος που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη «αποκρυπτογράφησαν» οι αρχές, δήλωσε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί της έρευνας κατάφεραν να αποτυπώσουν με ακρίβεια τη λειτουργία της συσκευής και τα στάδια της διαδικασίας, συντάσσοντας σχετική έκθεση που έχει ήδη παραδοθεί στον αρμόδιο ανακριτή. Το εύρημα θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη θεραπεία πραγματοποιήθηκε και αποτελεί βασικό στοιχείο της δικογραφίας.

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Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν την επεξεργασία ψηφιακών πειστηρίων, όπως κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου προκειμένου να εξεταστούν πιθανές επικοινωνίες των κατηγορουμένων μεταξύ τους, με εργαζομένους του ιατρείου ή με τρίτα πρόσωπα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία φωτογραφία που ανακτήθηκε από κινητό τηλέφωνο, παρά το γεγονός ότι είχε διαγραφεί. Όπως είπε η κ. Δημογλίδου αυτό που εξετάζεται είναι ποιος την τράβηξε, για ποιο λόγο καταγράφηκε και τι ακολούθησε μετά τη λήψη της.

Οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε για αναζήτηση βοήθειας ή ενημέρωση τρίτων προσώπων, αλλά και τους λόγους που οδήγησαν στη διαγραφή της, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, δρομολογούνται οι διαδικασίες για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων προσώπων, έπειτα από σχετική εισαγγελική διάταξη. Επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τα πορίσματα των ειδικών αναμένεται να δείξουν αν ο θάνατος συνδέεται άμεσα με τη θεραπεία που πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο.