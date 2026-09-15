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Τέσσερις μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν, καθώς και γονείς και κηδεμόνες, για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθήτριας την Παρασκευή στα Χανιά, αμέσως μετά τον αγιασμό των σχολείων.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, οι συλλήψεις έγιναν την Παρασκευή το βράδυ και αφού, μέσω βίντεο, ταυτοποιήθηκαν οι δράστιδες. Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν και οι γονείς και οι κηδεμόνες τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος τους, προσήλθαν στο εισαγγελέα, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να οριστεί η τακτική δικάσιμος.

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