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Την Τρίτη στις 13.00 αναμένεται να απολογηθούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ ασταμάτητη είναι η ροή των νέων στοιχείων.

Μια φωτογραφία που φέρεται να τράβηξε η γιατρός κατά την πλασμαφαίρεση, με τον τραγουδιστή με κλειστά μάτια, βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» της έρευνας. Η φωτογραφία διεγράφη και μετά ανακτήθηκε και οι αρχές την εξετάζουν για να διαπιστωθεί κατά πόσον σε αυτήν φαίνονται ενδείξεις από το μηχάνημα- καθώς και αν είχε σταλεί αλλού. Επίσης, εξετάζονται δεδομένα που κατέγραψε το ίδιο το μηχάνημα.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο λίγο πριν τις 14.00, σύμφωνα με τον οδηγό ταξί, και άρχισε λίγο αργότερα η πλασμαφαίρεση. Η επίμαχη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 14.45 και τον δείχνει ξαπλωμένο με κλειστά τα μάτια. Επίσης υπάρχει και υλικό που δείχνει τον σύζυγο της γιατρού να φεύγει από εστιατόριο στο Κολωνάκι και να γυρνά στο ιατρείο.

Στις 14:56, σύμφωνα με πληροφορίες το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης σταμάτησε, ενώ η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ωστόσο, φέρεται να παρέμεινε συνδεδεμένος. Μεταξύ 15:23 και 15:27, άρχισαν να χτυπούν οι συναγερμοί, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή και δεν παρουσίαζε ζωτικές ενδείξεις.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, το χρονικό κενό περίπου μίας ώρας από την ανακοπή έως την κλήση του ΕΚΑΒ εξετάζεται ενδελεχώς. Οι δύο γιατροί φέρονται να μπαινόβγαιναν στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς να επικοινωνούν με κάποιο τρίτο πρόσωπο. Περίπου 45 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, ζήτησαν από τη γραμματέα να καλέσει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:23 και οι διασώστες έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 16:26. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε αναπνοή καισφυγμό, βρισκόταν σε ασυστολία, παρουσίαζε μυδρίαση και στα δύο μάτια και ήταν σε μη απινιδώσιμο ρυθμό, σύμφωνα με την κατάθεση διασώστριας. Ο γιατρός φέρεται να ενημέρωσε τους διασώστες ότι είχε προηγηθεί ΚΑΡΠΑ για περίπου δέκα λεπτά, καθώς και χορήγηση 1 mg αδρεναλίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News στο Mega, ο τραγουδιστής έπαθε θρόμβωση περίπου στα 10 λεπτά της πλασμαφαίρεσης, αλλά η γιατρός συνέχισε τη διαδικασία, αγνοώντας τα alerts από το μηχάνημα.