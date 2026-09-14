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Ασθενής από την Κύπρο είχε νοσηλευτεί μετά από πλασμαφαίρεση στο ιατρείο που βρίσκεται στο κέντρο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, δήλωσε στο ΕΡΤnews ο νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού.

Όπως είπε, πληροφορήθηκε για το συγκεκριμένο κέντρο πριν από περίπου έναν χρόνο, με αφορμή ένα περιστατικό ασθενούς που νοσηλεύτηκε στο Υγεία. Όπως λέει, η διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής τον κάλεσε να δει μια ασθενή η οποία είχε κάνει πλασμαφαίρεση.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η ασθενής ήταν 35 ετών και ερχόταν από την Κύπρο. Είχε κάνει πολλές συνεδρίες πλασμαφαίρεσης και, όπως ανέφερε ο πατέρας της, είχε πληρώσει «δεκάδες χιλιάδες ευρώ».

Όπως είπε, ενημερώθηκε για το περιστατικό ο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος έκανε έλεγχο αλλά δεν βρήκε οποιοδήποτε μηχάνημα στο ιατρείο.

Αναφερόμενος στη χρήση της πλασμαφαίρεσης για αντιγήρανση και μακροζωία, ο κ. Ιατρού επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο «δεν είναι τεκμηριωμένο, με μελέτες που να λέει ότι η πλασμαφαίρεση βοηθά σε αυτόν τον τομέα». Όπως εξηγεί, η θεραπευτική πλασμαφαίρεση προϋποθέτει ότι ο ασθενής νοσεί και υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες της αμερικανικής εταιρείας πλασμαφαίρεσης που καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να ωφελήσει.

«Επομένως, όταν κανείς κάνει πλασμαφαίρεση, είναι ξεκαθαρισμένο» σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται, σημειώνει, τονίζοντας ότι το παράδοξο είναι πως η συγκεκριμένη πρακτική φέρεται να γινόταν σε ένα απλό ιατρείο.

Ο κ. Ιατρού υπογραμμίζει ότι στην Ελλάδα η πλασμαφαίρεση γίνεται στα νοσοκομεία, χωρίς να είναι απαραίτητο να πρόκειται για μεγάλο νοσοκομείο, αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο μηχάνημα και οργανωμένη ομάδα. Μπορεί επίσης να πραγματοποιείται στον ιδιωτικό τομέα, σε μεγάλα θεραπευτήρια.

Ο κ. Ιατρού υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρξει σαφές πλαίσιο για τέτοιου είδους πρακτικές.