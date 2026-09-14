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Σύσταση επιτροπής για τη δημιουργία σαφούς θεσμικού πλαισίου για τις θεραπείες αντιγήρανσης/ υπηρεσίες longevity προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, στον απόηχο των εξελίξεων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, χαρακτηρίζοντάς την «βαριά ιατρική πράξη» που, όπως είπε, εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή και ως εκ τούτου πρέπει να γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

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«Δεν θα απαγορεύσω στην Ελλάδα το longevity», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι η μακροζωία (longevity) αποτελεί πλέον σημαντικό και ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο των ιατρικών υπηρεσιών διεθνώς. Όπως είπε, αντίστοιχες υπηρεσίες αναπτύσσονται σε χώρες όπως η Γερμανία, οι ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία.

Ο υπουργός αναγνώρισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει ακόμη ένα συνολικό και συγκροτημένο θεσμικό πλαίσιο που να καλύπτει όλες τις νέες εφαρμογές, καθώς, όπως υποστήριξε, η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη έχει κινηθεί ταχύτερα από τη νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό, όπως ανακοίνωσε, η επιτροπή που θα συσταθεί θα εξετάσει το υφιστάμενο καθεστώς και θα εισηγηθεί τις απαραίτητες αλλαγές, πριν ακολουθήσει η νομοθέτηση.

Ο κ. Γεωργιάδης επέμεινε ότι στόχος της κυβέρνησης δεν είναι να αποκλείσει συνολικά τις θεραπείες αντιγήρανσης ή τις υπηρεσίες longevity, αλλά να ξεχωρίσει τις επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές από εκείνες που δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική βάση ή πραγματοποιούνται σε ακατάλληλους χώρους.Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Γεωργιάδης συμφώνησε ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί σαφής κατάλογος εγκεκριμένων και μη εγκεκριμένων θεραπειών.

Ως προς τη διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών, ο υπουργός είπε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ήδη απαγορεύει τόσο την άμεση όσο και την έμμεση διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών, ωστόσο υπάρχει μια διάταξη που επιτρέπει την ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα.

Όπως εξήγησε, αυτή η πρόβλεψη χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις ως «παράθυρο» για την προβολή υπηρεσιών, καθώς μια εμπορική προώθηση μπορεί να παρουσιάζεται ως απλή ενημέρωση για μια νέα επιστημονική θεραπεία.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι εξετάζει ως πιθανή λύση τη θέσπιση ενός προληπτικού ελέγχου από τους ίδιους τους Ιατρικούς Συλλόγους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ως σκέψη το ενδεχόμενο, πριν από τη δημοσίευση ενός άρθρου ή την παρουσίαση μιας νέας θεραπείας στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, να απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ο υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι η σύσταση της σχετικής επιτροπής αναμένεται μέσα στην εβδομάδα και θα έχει στη συνέχεια χρόνο για να καταθέσει τις προτάσεις της, προκειμένου να ακολουθήσει η νομοθετική ρύθμιση.