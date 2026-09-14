Στον ανακριτή οδηγήθηκε για να απολογηθεί ο 51χρονος που κατηγορείται για τον κατ’επανάληψη βιασμό της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα.
Η 28χρονη μητέρα, στο μεταξύ, έχει καταγγείλει πως ήταν και η ίδια θύμα του πατέρα της ως τα 16 της. Όπως αναφέρει το ΕΡΤnews, τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία διενεργήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, πιστοποιούν πρόσφατη σεξουαλική πράξη σε βάρος της 8χρονης, τοποθετώντας την χρονικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Παράλληλα, οι εργαστηριακοί έλεγχοι εντόπισαν στο παιδί μικρόβια που συνδέονται άμεσα με σεξουαλική επαφή.
Ο 9χρονος αδελφός κατέθεσε πως κατά την απουσία της μητέρας, της γιαγιάς και του θείου του, ο 51χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιό του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, από τον χώρο ακούγονταν κλάματα, ενώ ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει το αγόρι για να μην αποκαλύψει τα γεγονότα. Η οικογένεια συγκατοικούσε το τελευταίο διάστημα με τον 51χρονο, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης.
Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε στις 25 Αυγούστου, όταν η μητέρα επισκέφθηκε γυναικολόγο λόγω ενοχλήσεων που παρουσίαζε το παιδί από την άνοιξη. Η γιατρός διέγνωσε ενδείξεις κακοποίησης και, προκειμένου να διαφυλάξει τα ιατροδικαστικά πειστήρια, παρέπεμψε τη μητέρα απευθείας στην αστυνομία.
Κατά την κατάθεσή της, η 28χρονη προχώρησε σε μια επιπλέον αποκάλυψη, αναφέροντας ότι ο πατέρας της κακοποιούσε σεξουαλικά και την ίδια στην Αλβανία, από το 2010 έως το 2015.