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Τα 2,15 ευρώ το λίτρο έχει φτάσει στην αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

Με τις διεθνείς ανατιμήσεις να έχουν ήδη περάσει στην ελληνική αγορά, η αμόλυβδη φεύγει από τα διυλιστήρια στα 1,60 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,55 ευρώ, ενώ αναμένονται νέες αυξήσεις.

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H άνοδος των τιμών του πετρελαίου προκάλεσε πτώση στα διεθνή χρηματιστήρια. Το Brent ήταν στα 108,83 δολάρια το βαρέλι, έχοντας σημειώσει άνοδο περίπου 9% την προηγούμενη εβδομάδα. Οι τιμές σε ντίζελ, βενζίνη και καύσιμο αεροσκαφών είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από ό,τι ήταν πριν τον πόλεμο στο Ιράν, κάτι που γίνεται αισθητό και από τους καταναλωτές.

Ο αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας έκλεισε προσωρινά μετά από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με Σαουδάραβες αξιωματούχους. Το κλείσιμο του αγωγού, χάρη στον οποίο η Σαουδική Αραβία αποφεύγει τα Στενά του Ορμούζ στέλνοντας πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα, απειλεί μέχρι και το 4% των παγκοσμίων προμηθειών πετρελαίου.

Με επιπλέον πληροφορίες από Reuters