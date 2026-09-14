Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σταδιακή υποχώρηση της καλοκαιρινής ζέστης σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου με πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες και αυξημένη ατμοσφαιρική αστάθεια.

Την Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις ηπειρωτικές και ορεινές περιοχές, χωρίς όμως να προβλέπεται γενικευμένη κακοκαιρία.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η αστάθεια θα διατηρηθεί έως την Τετάρτη, ενώ για την Παρασκευή και το Σάββατο εξετάζεται το ενδεχόμενο νέας επιδείνωσης του καιρού.

Παρά την πτώση της θερμοκρασίας, οι αρχές συνιστούν προσοχή στον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω της ξηρότητας της βλάστησης.

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Η πρώτη σαφής υπενθύμιση ότι ο Σεπτέμβριος προχωρά προς το φθινόπωρο γίνεται αισθητή από το βράδυ της Δευτέρας. Η ζέστη των προηγούμενων ημερών υποχωρεί, οι νύχτες γίνονται πιο δροσερές και η Τρίτη θα κυλήσει με αρκετή συννεφιά και τοπική αστάθεια, χωρίς όμως γενικευμένη κακοκαιρία. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα παραμείνει κοντά ή λίγο κάτω από τους 30 βαθμούς.

Απόψε Δευτέρα προς Τρίτη

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Το βράδυ της Δευτέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, με αραιές ή κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα, ενώ στα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά μετά τα μεσάνυχτα. Σε αρκετές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας οι ελάχιστες θα κινηθούν στους 15-18 βαθμούς.

Στην Αθήνα, το βράδυ αναμένεται ήπιο, με θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς στις 21:00, που προς τα ξημερώματα θα υποχωρήσει στους 23-24 βαθμούς. (meteo.gr)

Τρίτη: συννεφιές, τοπικές βροχές και καταιγίδες

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου ο καιρός θα παρουσιάσει μεγαλύτερη αστάθεια. Αναμένονται νεφώσεις που κατά τόπους θα πυκνώνουν, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας και περισσότερο σε ηπειρωτικές και ορεινές περιοχές.

Δεν πρόκειται πάντως, με τα σημερινά δεδομένα, για οργανωμένη γενικευμένη κακοκαιρία. Τα φαινόμενα θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους περίπου τους 30-31 βαθμούς, ενώ αισθητά χαμηλότερες θα είναι οι τιμές στα βόρεια και στα ορεινά.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις 4-5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ.

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Αθήνα

Στην Αττική αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής ή καταιγίδας κυρίως στις ώρες της μεγαλύτερης αστάθειας. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία θα ξεκινήσει γύρω στους 23 βαθμούς το πρωί και θα φτάσει περίπου στους 29 βαθμούς το μεσημέρι και το απόγευμα. (meteo.gr)

Θεσσαλονίκη

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Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα, με τη θερμοκρασία να κινείται περίπου έως τους 28-29 βαθμούς. Στις γύρω ορεινές περιοχές της Μακεδονίας δεν αποκλείονται πρόσκαιρες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η νύχτα και οι πρώτες πρωινές ώρες θα είναι αισθητά πιο δροσερές.

Τετάρτη: επιμένει η αστάθεια

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η αστάθεια δεν εγκαταλείπει εντελώς τη χώρα. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σε τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ κατά τόπους μπορεί να εκδηλωθούν μπόρες ή καταιγίδες. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε σχετικά ήπια επίπεδα για την εποχή.

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Πέμπτη: περισσότερος ήλιος

Την Πέμπτη αναμένεται γενικά βελτιωμένη εικόνα, με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, η μέγιστη υπολογίζεται κοντά στους 29 βαθμούς.

Παρασκευή: ξανά αυξημένη προσοχή στην αστάθεια

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Η Παρασκευή χρειάζεται παρακολούθηση, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για νέα αύξηση της αστάθειας και πιθανότητα βροχών ή καταιγίδων σε τμήματα της χώρας. Προηγούμενες προγνωστικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν γύρω στις 18 Σεπτεμβρίου πιθανότητα πιο οργανωμένης μεταβολής, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, χωρίς ακόμη να μπορεί να θεωρηθεί βέβαιη η ακριβής έκταση των φαινομένων.

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Ακόμη και στην Αττική υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής ή καταιγίδας, με τη θερμοκρασία περίπου στους 30 βαθμούς.

Σάββατο: παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μπόρες

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η εικόνα παραμένει μεταβατική. Τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα αφήνουν περιθώριο για τοπικές μπόρες, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή να δικαιολογείται πρόβλεψη γενικευμένης κακοκαιρίας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά φυσιολογικά επίπεδα για τα μέσα Σεπτεμβρίου.

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Άνεμοι – θάλασσες – κίνδυνος πυρκαγιάς

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν το βασικό χαρακτηριστικό, χωρίς πάντως να διαφαίνονται ακραίες εντάσεις. Στα νοτιοανατολικά τμήματα μπορούν τοπικά να φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η εικόνα στις θάλασσες απαιτεί τη συνηθισμένη προσοχή κυρίως για μικρά σκάφη.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς δεν εξαφανίζεται επειδή πέφτει η θερμοκρασία. Η ξηρότητα της βλάστησης παραμένει σημαντικός παράγοντας και, όπου συνδυάζεται με ενισχυμένους ανέμους, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο επίμονος καλοκαιρινός καιρός υποχωρεί και μπαίνουμε σε περίοδο πιο φυσιολογικών θερμοκρασιών, με εναλλαγές ηλιοφάνειας, συννεφιάς και τοπικών βροχών. Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως προς την Παρασκευή και το Σάββατο, καθώς οι επόμενες προγνώσεις θα δείξουν εάν η νέα διαταραχή θα οργανωθεί περισσότερο.