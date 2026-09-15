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Στον Ανακριτή Χανίων οδηγείται η 18χρονη μητέρα του μόλις 18 ημερών μωρού που βρέθηκε στο νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία.

Σύμφωνα με το Cretalive, το νεογέννητο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή του κρίνεται ως σταθερά κρίσιμη. Όπως έδειξε η αξονική τομογραφία, έχει υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία.

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Η νεαρή μητέρα, η οποία έκλεισε τα 18 τον περασμένο Μάρτιο, συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί πριν από το μεσημέρι στον Ανακριτή Χανίων για την απολογία της.

Το νεογέννητο μεταφέρθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου με σπασμούς στο Νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί, όμως, διαπίστωσαν ότι έφερε μώλωπες στο κορμάκι του. Η νεαρή μητέρα ισχυρίστηκε αρχικά ότι το μωράκι της έπεσε από τα χέρια, στη συνέχεια, ωστόσο, και υπό το βάρος της προανάκρισης, παραδέχθηκε πως ξέσπασε στο μωρό, ούσα σε βεβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.