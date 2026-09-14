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Σοκαριστικό περιστατικό με τραυματισμό βρέφους μόλις 17 ημερών ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τα Χανιά.

Στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα βρέφος 17 μηνών

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, το βρέφος διεκομίσθη την Κυριακή (13/9/2026) με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο Νοσοκομείο Χανίων και εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

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Ο Διευθυντής και το προσωπικό της Μονάδας διαπίστωσαν ότι έφερε εγκεφαλική αιμορραγία εξαιτίας χτυπήματος. Αυτό οδήγησε στην απόφαση να μεταφερθεί το ίδιο βράδυ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Στο μεταξύ ο Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Νεογνών του Νοσοκομείου Χανίων κ. Καραβιτάκης, ενημέρωσε τον Διοικητή του ιδρύματος Γ. Μπέα και στην συνέχεια για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές που συνέλαβαν την Χανιώτισσα μητέρα η οποία είναι μόλις 18 ετών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πίσω από την υπόθεση υπάρχει ένα δράμα, καθώς η μητέρα όταν έμεινε σε κατάσταση εγκυμοσύνης έμεινε μόνη της αφού ο πατέρας του μωρού την εγκατέλειψε και πέρασε μόνη της όλο το διάστημα της λοχείας και της γέννας, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) η 18χρονη οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης (15/9).