Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο 43χρονος άνδρας και η 38χρονη γυναίκα που έχουν συλληφθεί για τη υπόθεση της Κυψέλης, με το δολοφονημένο μωρό που βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρχές ερευνούν τον ρόλο ενός 26χρονου Αφγανού στην υπόθεση του νεκρού βρέφους, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τους γονείς του παιδιού στο διαμέρισμα της Κυψέλης.

Οι γονείς καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία, ενώ ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης τους.

Νέα στοιχεία υποδεικνύουν ότι ο 26χρονος ενδέχεται να διέμενε με την οικογένεια πολύ νωρίτερα από ό,τι είχαν αρχικά υποστηρίξει οι γονείς στις καταθέσεις τους.

Παράλληλα, οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν τις αντιφατικές περιγραφές των γονέων σχετικά με τον χρόνο και τις συνθήκες του θανάτου του βρέφους.

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Στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη βρίσκεται και ο ρόλος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τον 43χρονο πατέρα και την 38χρονη μητέρα του παιδιού, καθώς και δύο από τα τρία ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου.

Οι τρεις ενήλικες που συνελήφθησαν για την υπόθεση είχαν αρχικά κριθεί προφυλακιστέοι για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Ωστόσο, η υπόθεση έχει πλέον πάρει νέα τροπή, καθώς ο 43χρονος άνδρας και η 38χρονη Γερμανίδα καλούνται αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, να απολογηθούν για τη δολοφονία του βρέφους. Την ίδια ώρα, ο 26χρονος Αφγανός θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας, προκειμένου να απολογηθεί για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού, η οποία διανύει τον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

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Οι συλληφθέντες αντιμετώπιζαν αρχικά κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, τις οποίες αρνήθηκαν, υποστηρίζοντας στις απολογίες τους ότι είναι τοξικοεξαρτώμενοι και όχι διακινητές.

Η σύλληψη του 26χρονου έγινε επειδή βρισκόταν μαζί με την οικογένεια στο διαμέρισμα της Κυψέλης, ενώ φέρεται να διατηρεί σχέση με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Κατά την απολογία του, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται σε σχέση με την ανήλικη εδώ και περίπου έναν χρόνο και πως δεν γνώριζε την ύπαρξη του νεκρού βρέφους που είχε τοποθετηθεί στην κατάψυξη.

Ωστόσο, ένα νέο στοιχείο που παρουσίασε η εκπομπή «Live News» έρχεται να δημιουργήσει νέα ερωτήματα σχετικά με το πόσο στενή ήταν στην πραγματικότητα η σχέση του 26χρονου με την οικογένεια. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της 38χρονης, το ζευγάρι υποστηρίζει πλέον ότι ο 26χρονος Αφγανός έμενε μαζί τους και στο προηγούμενο σπίτι, όπου φέρεται να σημειώθηκε η δολοφονία του βρέφους το 2022. Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται σε αντίθεση με όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά τόσο ο 43χρονος όσο και η 38χρονη, σύμφωνα με τα οποία είχαν γνωρίσει τον 26χρονο μόλις τον τελευταίο χρόνο.

Ο 43χρονος είχε καταθέσει ότι γνώρισε τον Αφγανό το τελευταίο διάστημα και ότι εκείνος έμενε μαζί τους στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη. Στην επίσημη κατάθεσή του ανέφερε ότι τον είχε γνωρίσει η 15χρονη κόρη του περίπου έναν χρόνο πριν και πως ο ίδιος διαφωνούσε με τη συγκεκριμένη σχέση.

«Είχε φύγει οχτώ μήνες η κόρη μου από το σπίτι μαζί του και στο τέλος τους δέχτηκα πίσω και έμειναν μαζί μας τον τελευταίο χρόνο», είχε πει χαρακτηριστικά ο 43χρονος. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ακόμη ότι ο 26χρονος δεν γνώριζε τίποτα για το νεκρό βρέφος, θέση που υιοθέτησε και ο ίδιος ο Αφγανός κατά την απολογία του. Πλέον, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι γονείς να γνώριζαν τον 26χρονο πολύ νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχαν καταθέσει. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ο Αφγανός διέμενε μαζί τους για σχεδόν τέσσερα χρόνια, προκύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα: για ποιο λόγο ο 43χρονος και η 38χρονη υποστήριξαν ότι τον γνώρισαν μόλις πριν από έναν χρόνο;

Την ίδια στιγμή, οι γονείς του νεκρού βρέφους εξακολουθούν να αρνούνται ότι διέπραξαν δολοφονία. Ωστόσο, οι καταθέσεις τους παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε ορισμένα σημεία, μεταξύ άλλων και ως προς τις συνθήκες και τον χρόνο θανάτου του παιδιού.

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Ο 43χρονος περιέγραψε στην κατάθεσή του ότι το μωρό πέθανε τον Ιούνιο του 2022, περίπου στις 8 με 9 το βράδυ. Όπως είπε, εκείνη την ώρα όλη η οικογένεια βρισκόταν στο τραπέζι, όταν ξαφνικά ακούστηκε ένας δυνατός ήχος από την κούνια.

«Το μωρό δεν έκλαιγε. Ήταν σαν να βρισκόταν σε αφασία. Εγώ τρόμαξα και άρχισα να του κάνω μασάζ όπως μου είχανε δείξει οι γιατροί. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά, δεν τα κουνούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 38χρονη, ωστόσο, δίνει διαφορετική εκδοχή για τις τελευταίες στιγμές του παιδιού της, διαψεύδοντας ουσιαστικά τον σύντροφό της. Η ίδια υποστηρίζει ότι απουσίαζε την ώρα που το παιδί ξεψυχούσε. Παράλληλα, οι δύο γονείς δεν συμφωνούν ούτε ως προς τη χρονιά του θανάτου του βρέφους. Η 38χρονη υποστήριξε ότι το παιδί πέθανε το 2023, πιθανότατα τον Ιούνιο.

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«Το μωρό πέθανε το 2023, νομίζω τον Ιούνιο. Δεν το είπα στην αστυνομία γιατί ήθελα να το κρατήσω κοντά μου. Επίσης φοβόμουν ότι η αστυνομία θα έπαιρνε τα άλλα μου δύο παιδιά», ανέφερε.

Σύμφωνα με τη δική της κατάθεση, το μωρό αντιμετώπιζε πόνους στην κοιλιά και είχε πυρετό, ενώ ο σύζυγός της τού έκανε μασάζ στην κοιλιά. Η ίδια είπε ότι το είδε νεκρό, προσθέτοντας πως πριν από τον θάνατό του το παιδί βρισκόταν μαζί με τον άντρα της και τα δύο άλλα παιδιά τους.

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο γονέων, αλλά και το νέο στοιχείο σχετικά με την παρουσία του 26χρονου Αφγανού στην οικογένεια από το παρελθόν, εξετάζονται πλέον από τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις πραγματικές συνθήκες θανάτου του βρέφους.

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