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Τη θέση ότι οι γονείς αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του βρέφους στην υπόθεση της Κυψέλης εξέφρασε ο συνήγορός τους, Χρήστος Ψαρράς, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι οι εντολείς του αναγνωρίζουν πως δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις γονικές τους υποχρεώσεις, απορρίπτουν ωστόσο κατηγορηματικά την κατηγορία ότι σκότωσαν το παιδί.

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«Είναι διαφορετικό να είσαι κακός πατέρας ή κακή μητέρα και άλλο να είσαι δολοφόνος ενός βρέφους», ανέφερε.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η υπεράσπιση, το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και οι γονείς επιχείρησαν να το επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Όπως ανέφερε ο κ. Ψαρράς, στη συνέχεια δεν αποχωρίστηκαν από τη σορό του παιδιού.

Ο συνήγορος αναφέρθηκε και στην πραγματογνωμοσύνη που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, σημειώνοντας ότι τα ευρήματά της οδηγούν σε συγκεκριμένο συμπέρασμα, το οποίο οι γονείς αμφισβητούν.

Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, οι εντολείς του επιθυμούν τον διορισμό τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα εξετάσει και θα σχολιάσει τα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης.

Παράλληλα, ο κ. Ψαρράς έθεσε ζήτημα σχετικά με την ψυχική κατάσταση των δύο γονέων. Όπως είπε, θα πρέπει να εξεταστούν από ψυχίατρο και ψυχολόγο, ενώ έκανε λόγο και για άλλα προβλήματα υγείας που ενδεχομένως επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους και την προσαρμογή τους στο κοινωνικό περιβάλλον.

Η δικαστική απόφαση για τα παιδιά

Ο δικηγόρος επιβεβαίωσε ακόμη ότι στο παρελθόν είχε εκδοθεί δικαστική απόφαση που επέπληττε τους γονείς για τον τρόπο με τον οποίο ασκούσαν τα γονικά τους καθήκοντα.

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Όπως ανέφερε, η απόφαση προέβλεπε ότι μετά την πάροδο ενός έτους οι γονείς θα επανέρχονταν ενώπιον δικαστή, προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία εφαρμογής της.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, τα νέα περιστατικά σημειώθηκαν πριν υπάρξει το χρονικό περιθώριο ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρξε συμμόρφωση με όσα είχαν αποφασιστεί.

Τα παιδιά της οικογένειας, σύμφωνα με τον συνήγορο, βρίσκονται πλέον «σε ασφαλή χώρο υπό την προστασία του κράτους».

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«Υπήρξε διαρροή των αποτελεσμάτων DNA»

Ο κ. Ψαρράς αναφέρθηκε, τέλος, και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων DNA, εκφράζοντας την απορία του για τον τρόπο με τον οποίο προσωπικά δεδομένα που αφορούν εξετάσεις σε δημόσιο νοσοκομείο κατέληξαν να δημοσιοποιηθούν.

«Θα πρέπει να υπάρχουν και υπόλογοι σε σχέση με αυτό», ανέφερε, θέτοντας ζήτημα ευθυνών για τη διαρροή των συγκεκριμένων στοιχείων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι, πέρα από τις ευθύνες που ενδέχεται να αποδοθούν στους γονείς, θα πρέπει να εξεταστεί και η ανταπόκριση των κρατικών υπηρεσιών στις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί.

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Όπως επισημάνθηκε στη συζήτηση, τα παιδιά είχαν στο παρελθόν μεταφερθεί στο Παίδων, ενώ είχαν καταγραφεί και αναφορές για προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον.

Η υπεράσπιση θέτει έτσι στο επίκεντρο όχι μόνο την ευθύνη των γονέων για όσα συνέβησαν, αλλά και το κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν ενημερωθεί και αν υπήρξε έγκαιρη παρέμβαση.

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