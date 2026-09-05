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Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της Κυψέλης, με την ιατροδικαστική εξέταση να φαίνεται πως διαφοροποιείται σημαντικά από την εκδοχή που έχουν δώσει οι γονείς για τον θάνατο του βρέφους, το οποίο φέρεται να διατηρούσαν στην κατάψυξη.

Ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα υποστηρίζουν ότι το περίπου 8-9 μηνών βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια, αρνούμενοι ότι υπήρξε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μετέφερε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, τα ευρήματα του ιατροδικαστή δείχνουν διαφορετική εικόνα.

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Τραύματα από δίκοπο αιχμηρό αντικείμενο

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκαν πολλαπλά τραύματα στην πλάτη του βρέφους, τα οποία φέρεται να προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο στοιχείο ότι το αντικείμενο φαίνεται να ήταν δίκοπο και αμφίστομο, χαρακτηριστικό που παραπέμπει σε στιλέτο.

Το συγκεκριμένο εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του πατέρα, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε κουζινομάχαιρο, προκειμένου να σπάσει τον πάγο γύρω από τη σορό του παιδιού.

Η αιμορραγία που προκάλεσε τον θάνατο

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δείχνουν ότι ο θάνατος δεν προήλθε από άμεση πλήξη ζωτικού οργάνου, αλλά από σοβαρή αιμορραγία.

Τα τραύματα φέρεται να προκάλεσαν βλάβες στις σπονδυλικές αρτηρίες, με αποτέλεσμα την αιμορραγία που τελικά οδήγησε στον θάνατο.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνεται και βαρύ τραύμα στην περιοχή του αυχένα, το οποίο χαρακτηρίζεται θανατηφόρο, ενώ έχουν καταγραφεί τραυματισμοί και στη σπονδυλική στήλη.

Δεν επιβεβαιώθηκαν σοβαρά προβλήματα υγείας

Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση φέρεται να μην επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς των γονέων ότι το παιδί αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το βρέφος δεν ήταν ελλιποβαρές και είχε φυσιολογική σωματική ανάπτυξη, χωρίς να εντοπιστεί κάποια σοβαρή πάθηση που θα μπορούσε να εξηγήσει τον θάνατό του.