Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, διαβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων λόγω των ρηγματώσεων σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τον μετροπόντικα.

Οι χαρακτηρισμοί περί επικινδυνότητας των κτιρίων αποτελούν εσωτερικές κατηγοριοποιήσεις της μελέτης τρωτότητας και δεν συνδέονται με άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης ή ανάγκη εκκένωσης των οικημάτων.

Ο ανάδοχος του έργου αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών, διασφαλίζοντας ότι οι κάτοικοι δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικά για την επισκευή των κτιρίων τους.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διενεργεί ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες με ειδικά όργανα μέτρησης, τα αποτελέσματα των οποίων θα παρουσιαστούν στους κατοίκους μόλις ολοκληρωθεί η τεχνική τους τεκμηρίωση.

Η υιοθετούμενη μεθοδολογία για την ασφαλή επανέναρξη της διάτρησης θα εφαρμοστεί και σε επόμενα τμήματα της διαδρομής του Μετρό, με στόχο την πρόληψη αντίστοιχων προβλημάτων στο μέλλον.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης λόγω της διέλευσης του μετροπόντικα της Γραμμής 4 του Μετρό Αθηνών μίλησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος, σε ραδιοφωνική εκπομπή στον ΣΚΑΪ 100,3.

Ερωτηθείς για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πολυκατοικίες της περιοχής, όπου έχουν καταγραφεί ρηγματώσεις και καθιζήσεις, ο κ. Ταχιάος ήταν σαφής: «δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων, ούτε συντρέχει λόγος αποχώρησης κανενός από την κατοικία του».

Advertisement

Advertisement

Ο υφυπουργός διευκρίνισε με έμφαση ένα σημείο που έχει προκαλέσει σύγχυση: «Οι χαρακτηρισμοί ”κίτρινο” και ”κόκκινο” που έχουν αποδοθεί σε ορισμένα κτίρια δεν έχουν καμία σχέση με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούνται μετά από φυσικές καταστροφές, όπως σεισμό ή πυρκαγιά. Πρόκειται για εσωτερικές κατηγοριοποιήσεις της μελέτης τρωτότητας που εκπονεί ο ανάδοχος του έργου υπό την εποπτεία της Ελληνικό Μετρό και προσδιορίζουν απλώς σε ποιο επόμενο στάδιο της μελέτης πρέπει να προχωρήσει κάθε κτίριο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται άμεσο κίνδυνο».

Παράλληλα, ο κ. Ταχιάος χαρακτήρισε απόλυτα κατανοητή την αναστάτωση που έχει προκληθεί στους κατοίκους. Όπως μάλιστα ανέφερε, διατηρεί ο ίδιος προσωπική, τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, ώστε εφόσον χρειάζεται να τους ενημερώνει απευθείας για τις ενέργειες που γίνονται.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε δύο συγκεκριμένες δεσμεύσεις: πρώτον, οι εργασίες αποκατάστασης θα καλύψουν το σύνολο των βλαβών των κτιρίων. Δεύτερον, το κόστος αποκατάστασης των βλαβών θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων.

Αναφορικά με το σύστημα παρακολούθησης, ο υφυπουργός εξήγησε ότι κατά τη διέλευση ενός μετροπόντικα καταγράφονται συνήθως μικρές, ελάχιστες μετατοπίσεις. Πρόκειται συνήθως για μετακινήσεις απολύτως ανεπαίσθητες. Και στην περίπτωση της Κυψέλης, οι μετρήσεις έγιναν και γίνονται σε πραγματικό χρόνο, στο πλαίσιο ενός συστήματος με διαβαθμισμένα επίπεδα επιφυλακής και συναγερμού, το οποίο βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι οι κάτοικοι θα έχουν το σύνολο των στοιχείων μόλις κατατεθούν οι ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες που εκπονεί το ΤΕΕ, με δαπάνες της Ελληνικό Μετρό. Όπως εξήγησε, οι έλεγχοι αυτοί δεν βασίζονται σε πρόχειρη οπτική εκτίμηση, αλλά διενεργούνται με ειδικά όργανα μέτρησης και ραντάρ, ώστε τα συμπεράσματα να στηρίζονται σε πλήρως τεκμηριωμένα τεχνικά δεδομένα. Απέφυγε να δεσμευτεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία, εξηγώντας ότι οι μελέτες αυτές πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένες πριν δοθούν απαντήσεις στους κατοίκους.

Τέλος, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την ασφαλή επανέναρξη της διάτρησης με τον μετροπόντικα στην Κυψέλη θα αξιοποιηθεί και στα επόμενα τμήματα της διαδρομής, ώστε να αποτραπούν τυχόν περαιτέρω ζημίες.

Κλείνοντας, ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι προτεραιότητα παραμένει η τεκμηριωμένη, επιστημονική προσέγγιση του ζητήματος, ώστε οι κάτοικοι της Κυψέλης να λάβουν έγκαιρα και υπεύθυνα τις απαντήσεις που αναζητούν για τα σπίτια τους και να τα δουν αποκατεστημένα.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)