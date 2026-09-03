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Η ιατροδικαστική έκθεση κατέδειξε ότι ο θάνατος του οκτάμηνου βρέφους οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, καθώς στο σώμα του εντοπίστηκαν συνολικά είκοσι μαχαιριές.

Οι δύο γονείς, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών και μη δήλωση θανάτου, αρνούνται τις κατηγορίες περί δολοφονίας ισχυριζόμενοι ότι το παιδί απεβίωσε από παθολογικά αίτια.

Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση καθώς διαπιστώθηκε ότι οι ανήλικοι βρίσκονταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, ενώ το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για την κακοποίηση των παιδιών τους.

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Τα δύο από τα 3 παιδιά που ζούσαν στο σπίτι στην Κυψέλη και το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε ισοθερμικό σάκο κρυμμένο σε βαλίτσα, είναι βιολογικά τέκνα του 43χρονου και της 38χρονης γερμανίδας που προφυλακίστηκαν.

Από τα δείγματα DNA προέκυψε ότι η 15χρονη έγκυος, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι πράγματι παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονταν από την αρχή. Ο 9χρονος όμως, είναι γιος μόνο της 38χρονης Γερμανίδας.

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Το ζευγάρι είχε υποστηρίξει ότι και τα τέσσερα ανήλικα είναι βιολογικά παιδιά του. Οι αρχές όμως, λαμβάνοντας υπόψιν ότι τόσο η 38χρονη μητέρα όσο και η 15χρονη κόρη είναι εγκυμονούσες, θέλησαν να εξετάσουν αν πρόκειται για οικογένεια, ή για υπόθεση αρπαγής και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Όπως προέκυψε, ο 43χρονος και η 38χρονη φέρονται να δολοφόνησαν το ίδιο τους το βρέφος αν και οι ίδιοι το αρνούνται, ενώ διαπιστώθηκε ότι έδιναν ναρκωτικά στα παιδιά τους καθώς η 15χρονη έγκυος έχει πρόβλημα εθισμού με τις ναρκωτικές ουσίες.

Οι δύο κατηγορούμενοι που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για διακίνηση ναρκωτικών και μη δήλωσης νεκρού και θα οδηγηθούν ξανά ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αύριο (04.09.2026), αρνούνται ότι σκότωσαν το βρέφος, και αναφέρουν ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια.

Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του βρέφους

Αυτούς τους ισχυρισμούς ωστόσο, έχουν καταρρίψει εδώ και μέρες τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής, που έδειξαν ότι ο θάνατος του 8 μηνών παιδιού πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Στο σώμα του εντοπίστηκαν συνολικά 20 μαχαιριές, 4 με 5 προθανάτιες και οι υπόλοιπες μεταθανάτιες.

Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί τρεις ενήλικες ο 43χρονος και η 38χρονη, γονείς του βρέφους και των τριών ανηλίκων που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός.

Ο 43χρονος κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει ότι οι Illuminati άλλαξαν το νεογέννητο στο μαιευτήριο, δίνοντάς του ένα άλλο με προβλήματα υγείας – με αποτέλεσμα το μωρό να κλαίει ασταμάτητα προκαλώντας εξάντληση στην οικογένεια – ενώ πέθανε από παθολογικά αίτια.

Το ζευγάρι φέρεται να σκότωσε το μωρό επειδή τους ενοχλούσε το κλάμα τους, ενώ στη συνέχεια δεν δήλωσαν τον θάνατό του. Από τη μία ο 43χρονος είπε ότι φοβόταν να δηλώσει το νεκρό βρέφος επειδή η Πρόνοια θα του έπαιρνε και τα άλλα τρία ανήλικα. Η 38χρονη μητέρα είπε ότι πάγωσαν το παιδί επειδή η ίδια δεν μπορούσε να το αποχωριστεί. Ο σύντροφός της, κατέθεσε στις αρχές ότι η γυναίκα δεν ήταν καλά ψυχολογικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έπασχε από επιλόχειο κατάθλιψη.