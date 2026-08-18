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Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων ανέλαβε την έρευνα για τα αίτια της πτώσης, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο ουραίο τμήμα ή αιφνίδιου προβλήματος υγείας του έμπειρου χειριστή.

Οι ερευνητές αξιολογούν μαρτυρίες αυτοπτών, βίντεο της μοιραίας στιγμής και τα συντρίμμια του αεροσκάφους, προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά και η πρόσκρουση.

Στη διαδικασία διερεύνησης θα συνεισφέρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και η εξέταση των δεδομένων συντήρησης του ελικοπτέρου για τον εντοπισμό τυχόν προγενέστερων τεχνικών προβλημάτων.

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Καθώς έχει ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου Bell 206 στην Σίφνο, οι αρχές θα προχωρήσουν καισ την ταυτοποίηση μέσω DNA των τριών θυμάτων, οι σοροί των οποίων βρέθηκαν απανθρακωμένες εξαιτίας της φωτίας που εκδηλώθηκε μετά την πτώση. Φυσικά αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή και στους τρεις νεκρούς.

Νεκροί είναι ο πιλότος Γιώργος Ράικος, 53 ετών, και το νίοπαντρο ζευγάρι Alexander Cromie, 31 ετών, και η Marie Ebert, 30 ετών από την Βρετανία που θα έκαναν το μήνα του μέλιτο στην Σίφνο.

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Σημειώνεται πως καθώς δεν υπάρχουν συγγενείς τους στην Ελλάδα, στη διαδικασία ταυτοποίησης αναμένεται να υπάρξει συνεργασία και με την αρμόδια πρεσβεία.

Στο μεταξύ, την πραγματογνωμοσύνη για το αεροπορικό δυστύχημα αναλαμβάνει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι εκείνα της μηχανικής βλάβης – πιθανότατα στο ουραίο τμήμα δεδομένου του στοβιλισμού του ελικοπτέρου- αλλά και του ανθρώπινου παράγοντα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστικό συμπέρασμα.

Ήδη έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία από την Πυροσβεστική, καθώς μετά την πτώση του ελικοπτέρου εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία έπρεπε να αντιμετωπιστεί πριν αρχίσει η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης των στοιχείων.

Βαρύτητα αποδίδεται και στις μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή και είδαν το ελικόπτερο λίγο πριν από τη συντριβή του που σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν μια απότομη και ασυνήθιστη κίνηση του αεροσκάφους λίγο πριν από την πρόσκρουση.

Μαρτυρίες αναφέρου πως το ελικόπτερο φέρεται να άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος. Επίσης, εξετάζονται αναφορές κατοίκων για ασυνήθιστο θόρυβο πριν από την πτώση, καθώς και οι τελευταίες επικοινωνίες του χειριστή.

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Φυσικά εξετάζοντια προσεκτικά και τα δεδομένα της όπως και το βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε τη μοιραία στιγμή.

Τα δύο σενάρια πραγματογνώμονα αεροπορικών ατυχημάων

Σύμφωνα πάντως με την πρώτη εκτίμηση του πραγματογνώμονα αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότου της Αεροπορίας Στρατού, Παντελή Φραγκούλη είτε υπήρξε μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου ή αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται.

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Ο κ. Φραγκούλης, που μίλησε στην ΕΡΤ, σχολιάζοντας το βίντεο από την πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν από τη συντριβή, στάθηκε ιδιαίτερα στην απότομη περιστροφή του προς τα δεξιά κατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος του ελικοπτέρου, επισημαίνοντας το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο σύστημα που συνδέεται με το ουραίο πτέρωμα.

Ιδιαίτερη σημασία, όπως σημειώνει, θα έχει να διαπιστωθεί εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί κάποια βλάβη, παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εργασία συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα του ελικοπτέρου. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να δώσουν κρίσιμες πληροφορίες στους ερευνητές για το εάν υπήρξε αστοχία κάποιου εξαρτήματος.

Παράλληλα, ο πραγματογνώμονας έθεσε στο τραπέζι και το ενδεχόμενο ενός αιφνίδιου προβλήματος υγείας του χειριστή. Όπως ανέφερε, το ιατροδικαστικό σκέλος της έρευνας θα μπορούσε να δείξει εάν ο πιλότος υπέστη κάποιο σοβαρό ιατρικό επεισόδιο, το οποίο ενδεχομένως επηρέασε τον χειρισμό του ελικοπτέρου.

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Ο Παντελής Φραγκούλης υπογράμμισε, πάντως, την πολύ μεγάλη εμπειρία του χειριστή, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Αεροπορία Στρατού και γνώριζε καλά τον χειρισμό ελικοπτέρων. Όπως σημείωσε, ένας τόσο έμπειρος πιλότος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, ωστόσο μια ιδιαίτερα σοβαρή μηχανική βλάβη θα μπορούσε να καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη, ακόμη και για έναν έμπειρο χειριστή, την ανάκτηση του ελέγχου του ελικοπτέρου.