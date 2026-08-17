Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τραγική κατάληξη είχε η πτήση ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή του στην περιοχή Θόλος, σε μικρή απόσταση από το ελικοδρόμιο του νησιού.

Νεκροί είναι ο χειριστής του ελικοπτέρου και ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών που επέβαινε σε αυτό. Το σημείο της συντριβής βρισκόταν κοντά σε κατοικίες και σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από τον χώρο προσγείωσης, ενώ το ελικόπτερο κατέπεσε επίσης κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας της Βρύσης.

Advertisement

Advertisement

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τις τελευταίες στιγμές πριν από τη συντριβή. Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, το ελικόπτερο κινείται καθοδικά προς την περιοχή του ελικοδρομίου. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα καταγράφεται η έκρηξη που προκλήθηκε από την πρόσκρουση, καθώς και πυκνός καπνός να υψώνεται από το σημείο.

«Από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, άκουσαν το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένας παράξενος θόρυβος, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε. Αυτό γιατί ο έλικας έκανε παράξενο… έκανε λέει πολύ δυνατό θόρυβο», ανέφερε ο αντιδήμαρχος Σίφνου, Μανώλης Φουντουλάκης.

Η συντριβή σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται στις 18:17 το απόγευμα για το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, οι οποίοι επιχείρησαν να περιορίσουν τις φλόγες, πριν αυτές επεκταθούν προς τον οικισμό.

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς και την υποχώρηση των καπνών, οι διασώστες βρέθηκαν μπροστά στη δραματική εικόνα. Εντοπίστηκαν οι τρεις επιβαίνοντες, δύο άνδρες και μία γυναίκα, χωρίς τις αισθήσεις τους και νεκροί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ελικόπτερο είχε ξεκινήσει την πτήση του από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σίφνο. Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων πιθανή μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος.