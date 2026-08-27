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Από τη σφοδρή πρόσκρουση και την επακόλουθη φωτιά έχασαν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες, ένας μηχανικός και μια γυναίκα από το Μιλάνο.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί νωρίτερα από το αεροδρόμιο της Μεγκόλο με κατεύθυνση την κοιλάδα της Όσολα.

Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, πυροσβεστικής και αστυνομίας για τον εντοπισμό και την περισυλλογή των θυμάτων.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, αξιοποιώντας το οπτικό υλικό που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης.

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Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Αυγούστου στην Ιταλία, όταν διθέσιο ελικόπτερο προσέκρουσε σε καλώδια τελεφερίκ, τυλίχθηκε στις φλόγες και συνετρίβη κάτω από το φράγμα της Καμπλιτσιόλι. Η στιγμή της πρόσκρουσης καταγράφηκε από κάμερα, αποτυπώνοντας τη δραματική πορεία του αεροσκάφους πριν από τη συντριβή.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της τεχνητής λίμνης Καμπλιτσιόλι, σε υψόμετρο περίπου 1.400 μέτρων, στην υψηλή κοιλάδα Αντρόνα, κοντά στα σύνορα της Όσολα με την Ελβετία.

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Σύμφωνα με τη «La Stampa», το ελικόπτερο πετούσε πάνω από την τεχνητή λίμνη με κατεύθυνση προς την κοιλάδα, όταν προσέκρουσε στα καλώδια του υπηρεσιακού τελεφερίκ της Enel. Ακολούθησε ισχυρός κρότος και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες, προτού καταπέσει στους πρόποδες του απόκρημνου τοιχώματος του φράγματος.

Helicopter Crash in Italy’s Piedmont.. 2 Dead



A helicopter crashed in Italy’s Piedmont region, resulting in the deaths of two people. Authorities are investigating the circumstances surrounding the incident.



(Piedmont, Italy)#HelicopterCrash #Italy #Piedmont #AccidentNews pic.twitter.com/oqrUwLSZK0 August 27, 2026

Νεκροί και οι δύο επιβαίνοντες

Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο άνθρωποι, οι οποίοι δεν κατάφεραν να επιβιώσουν από τη συντριβή.

Πρόκειται για τον Αλεσάντρο Άντζελο Μουσίντσελι, μηχανικό, γεννημένο το 1964 και κάτοικο Πρεμένο, και την Αντονέλα Παγκλιαράνι, γεννημένη το 1963 και κάτοικο της ευρύτερης περιοχής του Μιλάνου.

Οι δύο επιβάτες είχαν απογειωθεί νωρίτερα από το αεροδρόμιο της Μεγκόλο, στο Πιέβε Βεργκόντε, στην κοιλάδα της Όσολα.

Στο σημείο της συντριβής κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη διάσωσης. Αρκετά ελικόπτερα έσπευσαν στην περιοχή, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, διασώστες, αστυνομικοί και το Σώμα Δασικής και Ορεινής Διάσωσης (Sagf).

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Λίγο μετά την τραγωδία έφτασε στο σημείο και ο αδελφός του πιλότου, ο οποίος ήταν σύντροφος της δεύτερης επιβάτιδας.

Un autogiro biposto è precipitato nella mattinata di oggi, 26 agosto, nei pressi della diga di Campliccioli, nel territorio di Antrona Schieranco, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.



Le due persone a bordo, un uomo di 62 anni residente a Premeno e una donna di 63 anni… pic.twitter.com/AwBm3FzgGi — FalcoVBS → The Flying Geek (@FalcoVBS) August 26, 2026

«Άκουσα τον κρότο και είδα μια μπάλα φωτιάς»

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του δημάρχου της Αντρόνα Σκιεράνκο, Φράνκο Μπορσότι, ο οποίος παρακολούθησε το δυστύχημα από το μπαλκόνι του σπιτιού του.

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«Είδα εκείνο το ελικόπτερο να κινείται αρχικά στην περιοχή του Κέτζιο και στη συνέχεια του Τσιντζίνο. Έπειτα άκουσα τον κρότο και είδα μια μπάλα φωτιάς», περιέγραψε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο φράγμα της Καμπλιτσιόλι, σε υψόμετρο περίπου 1.350 μέτρων. Η τεχνητή λίμνη βρίσκεται πάνω από την Αντρόνα Σκιεράνκο, σε μια ορεινή περιοχή που περιβάλλεται από δάση και αλπικές κορυφές και αποτελεί δημοφιλή προορισμό, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το ελικόπτερο βρέθηκε στην πορεία των καλωδίων του τελεφερίκ, με το οπτικό υλικό από τη στιγμή της πρόσκρουσης να αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την έρευνα.

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