Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της συντριβής ελικοπτέρου στη Σίφνο, η οποία προκάλεσε τον θάνατο ενός 55χρονου πιλότου και ενός ζευγαριού νεονύμφων.

Κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΟΔΑΑΜ πραγματοποιούν αυτοψίες και συγκεντρώνουν καταθέσεις για να ανασυνθέσουν τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.

Ο γιατρός Εμμανουήλ Σωμαράκης, που έφτασε πρώτος στο σημείο, περιέγραψε την κατάσταση των σορών και εκτίμησε ότι ο πιλότος επιχείρησε ανεπιτυχώς μια προσγείωση ανάγκης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στη Σίφνο, όπου η συντριβή ενός ελικοπτέρου Bell 206 κόστισε τη ζωή σε έναν 55χρονο Έλληνα πιλότο και ένα ζευγάρι Βρετανών νεονύμφων, ηλικίας 31 και 30 ετών.

Την ίδια ώρα, συγκλονιστικές λεπτομέρειες από τα πρώτα λεπτά μετά την πτώση έρχονται στο φως μέσα από τη μαρτυρία του γιατρού Εμμανουήλ Σωμαράκη, ο οποίος έφτασε από τους πρώτους στο σημείο της τραγωδίας, περιγράφοντας μια εικόνα που γεννά νέα ερωτήματα για τις τελευταίες στιγμές των τριών θυμάτων.

Advertisement

Advertisement

Στο νησί έχουν ήδη ξεκινήσει οι αυτοψίες από κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση με τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων. Οι ειδικοί καλούνται τώρα να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ελικόπτερο συνετρίβη, καθώς οι απαντήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος αναμένεται να απαιτήσουν χρόνο.

«Όλα τα σώματα ήταν ακέραια – Δεν είχαν διαμελιστεί»

«Εκτός από το ΕΚΑΒ, που ήταν το κέντρο επιχειρήσεων από τη Ρόδο, με κάλεσαν από πέντε μεριές οι δήμαρχοι και οι τοπικές αρχές ούτως ή άλλως για να τρέξω με την ιδέα ότι θα μπορούσα να προσφέρω κάτι. Ήταν ήδη αργά» είπε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Εάν είναι αληθής η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί ότι ο ένας εκ των τριών επιβαινόντων ήταν ο πιλότος και το πρώτο που αντικρίσαμε ήταν ότι ήταν τουλάχιστον 5 έως 7 μέτρα από το ελικόπτερο, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός, έτσι όπως εμφανίστηκε, ήταν ζωντανός όταν εκτινάχθηκε και πάλευε με τη φωτιά για να σωθεί».

Επίσης, ο κ. Σωμαράκης επεσήμανε: «Ήταν ακέραιος, δεν είχε εμφανή κατάγματα και αν εκσφενδονίστηκε θα είχε οπωσδήποτε διαλυθεί. Αλλά εκεί που βρέθηκε φαίνεται σε ένα ίσωμα 7 μέτρα από το ελικόπτερο. Φαίνεται ότι εκτινάχθηκε και μπόρεσε να προσπαθήσει να σωθεί».

«Οι δύο άλλοι επιβαίνοντες δεν απανθρακώθηκαν. Ήταν ακέραιοι. Όλα τα σώματα τους ήταν ακέραια. Δεν είχαν διαμελιστεί, που σημαίνει ότι και η πτώση ήταν κάπως ομαλή» τόνισε ο κ. Σωμαάκης και συμπλήρωσε:

«Προσπάθησε να το προσγειώσει και το έφερε πάρα πολύ κοντά, 50μέτρα. Αν ήταν ίσιο μέρος ίσως να προσγειωνόταν. Οι άνθρωποι θα σωζόντουσαν με τραύματα. Με τραύματα πολύ βαριά, αλλά πάντως δεν θα είχαν αυτή την τύχη που διαπιστώσαμε και είδαμε» τόνισε καταληκτικά ο γενικός γιατρός στο πολυδύναμο περιφερειακό Ιατρείο της Σίφνου.