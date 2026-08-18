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Από τη συντριβή και την πυρκαγιά που ακολούθησε έχασαν τη ζωή τους ο κυβερνήτης και οι δύο επιβάτες του ελικοπτέρου.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας μαρτυρίες για ασυνήθιστο θόρυβο στον κινητήρα πριν από την πτώση.

Εξειδικευμένα κλιμάκια της αστυνομίας αναλύουν τα τεχνικά δεδομένα του σκάφους και τις συνομιλίες του χειριστή για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

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Ένα νέο, αποκαλυπτικό βίντεο-ντοκουμέντο έρχεται στη δημοσιότητα, καταγράφοντας με δραματική ευκρίνεια τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, η οποία κατέληξε στην τραγωδία με τον θάνατο τριών ανθρώπων. Το αεροπορικό δυστύχημα, που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17/8), έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία και έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες αστυνομικές και προανακριτικές αρχές.

Ανεξέλεγκτη περιδίνηση και πρόσκρουση

Στο νέο οπτικό υλικό, το οποίο διακρίνεται για την υψηλότερη ανάλυσή του, αποτυπώνεται η αλληλουχία των γεγονότων λίγο πριν από την τελική πρόσκρουση. Το ιδιωτικό ελικόπτερο, τύπου Bell 206, φαίνεται να χάνει εντελώς τον έλεγχο και να πραγματοποιεί απότομες, ανεξέλεγκτες περιστροφές στον αέρα. Το σκάφος στροβιλίζεται γύρω από τον άξονά του, φέρνοντας «σβούρες» σε χαμηλό ύψος, πριν χάσει απότομα τη στήριξή του και καταπέσει με ορμή στο έδαφος.

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Η συντριβή σημειώθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από το ελικοδρόμιο του νησιού, στην περιοχή Εξάμπελα, μόλις 50 μέτρα από το σημείο όπου ο χειριστής πιθανότατα προσπαθούσε να προσγειωθεί. Αμέσως μετά την πρόσκρουση στο έδαφος, στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης διακρίνεται η ακαριαία εκδήλωση φωτιάς, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν σε ελάχιστα δευτερόλεπτα την περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων. Δυστυχώς, οι προσπάθειες των διασωστών επιβεβαίωσαν το χειρότερο δυνατό σενάριο: και τα τρία άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο – ο κυβερνήτης και δύο επιβάτες – ανασύρθηκαν απανθρακωμένα μέσα από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 18:08. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πτώση δεν προκλήθηκε εμπλοκή άλλων ατόμων ή οχημάτων, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε παρακείμενες ιδιωτικές περιουσίες ή κατοικίες.

Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια της τραγωδίας

Την προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών της τραγωδίας διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου. Για τη συνδρομή στις έρευνες και τη συλλογή κρίσιμων στοιχείων, στο νησί μεταβαίνουν εξειδικευμένα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) καθώς και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων.

Κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της πραγματογνωμοσύνης θεωρούνται οι μαρτυρίες των κατοίκων και των αυτόπτων μαρτύρων που βρέθηκαν στην περιοχή των Εξαμπέλων. Όσοι είδαν το ελικόπτερο λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή κάνουν λόγο για μια εντελώς αφύσικη και απότομη αλλαγή στην πορεία του. Παράλληλα, εξετάζονται αναφορές για ασυνήθιστο θόρυβο που ακούστηκε από τον κινητήρα λίγο πριν από την απώλεια ελέγχου, ενώ στο στόχαστρο των εμπειρογνωμόνων βρίσκονται και οι τελευταίες συνομιλίες που είχε ο χειριστής με τους ελεγκτές.

Τα ευρήματα της αυτοψίας στο σημείο της πτώσης, σε συνδυασμό με το οπτικό υλικό και την ανάλυση των τεχνικών δεδομένων του Bell 206, αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια που οδήγησαν στην ανείπωτη αυτή τραγωδία.