Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει καλοκαιρινά χαρακτηριστικά με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει σημαντικά, διευκολύνοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις, αν και οι βόρειοι άνεμοι θα αρχίσουν σταδιακά να ενισχύονται ξανά στο Αιγαίο.

Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά, ενώ από την Πέμπτη και μετά θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Λόγω του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων, απαιτείται προσοχή για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, με τους πολίτες να παρακολουθούν καθημερινά τους σχετικούς χάρτες της Πολιτικής Προστασίας.

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Με περισσότερο καλοκαιρινό χαρακτήρα θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς μετά το διάστημα των πολύ ισχυρών μελτεμιών η θερμοκρασία παίρνει σταδιακά την ανηφόρα. Το θερμόμετρο θα πλησιάσει και τοπικά θα αγγίξει τους 37 βαθμούς, κυρίως στα ηπειρωτικά, προς το τέλος της εβδομάδας.

Η νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη θα είναι γενικά ήρεμη στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις θα επιμείνουν, ενώ χρειάζεται προσοχή μέχρι αργά το βράδυ σε περιοχές όπου αναπτύχθηκαν καταιγίδες. Στα δυτικά και στα νησιά κατά τόπους η ορατότητα μπορεί να περιοριστεί και δεν αποκλείονται τοπικές ομίχλες.

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Η σημαντική διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι οι άνεμοι έχουν χάσει μεγάλο μέρος της έντασής τους. Αυτό κάνει ευκολότερες τις θαλάσσιες μετακινήσεις, χωρίς όμως να σημαίνει ότι το μελτέμι εγκαταλείπει οριστικά το Αιγαίο.

Τετάρτη 19 Αυγούστου: Ζέστη και απογευματινές καταιγίδες

Η Τετάρτη θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Μικρή πιθανότητα υπάρχει και για τα ορεινά της Κρήτης. (Meteo)

Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο: στη Θεσσαλία έως 35-37 βαθμούς, στη Μακεδονία και τη Θράκη έως 35-36 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά γενικά έως 34-36, τοπικά 37 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη οι μέγιστες θα βρίσκονται κυρίως στους 31-33 βαθμούς, με 35-36 στο Ανατολικό Αιγαίο. (Meteo)

Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν γενικευμένα προβλήματα, φτάνοντας κατά κανόνα τα 4-5 μποφόρ.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς αρχικά άνεμοι που το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι έως 3 μποφόρ. Θερμοκρασία περίπου 24-35°C.

Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις, περισσότερες το μεσημέρι, νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία περίπου 24-33°C. (Meteo)

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Πέμπτη 20 Αυγούστου: Περισσότερος ήλιος, ανεβαίνει ο υδράργυρος

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι περισσότερο σταθερός και καλοκαιρινός. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κερδίσει ακόμη έναν με δύο βαθμούς και στα ηπειρωτικά οι μέγιστες θα κινούνται γενικά στους 34-36°C, με τοπικά υψηλότερες τιμές σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και εσωτερική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα αρχίσουν και πάλι να αποκτούν βόρειες διευθύνσεις. Οι θάλασσες παραμένουν γενικά καλύτερες από τις δύσκολες συνθήκες του Δεκαπενταύγουστου, όμως στα πελάγη χρειάζεται πάντοτε έλεγχος των τοπικών προγνώσεων πριν από ταξίδι.

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Παρασκευή 21 Αυγούστου: Το καλοκαίρι ανεβάζει στροφές

Η Παρασκευή θα είναι μία καθαρά καλοκαιρινή ημέρα, με πολύ ήλιο και περιορισμένη αστάθεια.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με 35-37°C σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Στα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές η θαλάσσια αύρα θα συγκρατεί τον υδράργυρο χαμηλότερα.

Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα αποτελούν ξανά τον βασικό παράγοντα που χρειάζεται παρακολούθηση, ιδιαίτερα για όσους ταξιδεύουν με μικρά σκάφη.

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Σάββατο 22 Αυγούστου: 36άρια και 37άρια

Το Σάββατο αναμένεται να είναι από τις θερμότερες ημέρες της εβδομάδας. Ηλιοφάνεια σχεδόν παντού, με τη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά να φτάνει τους 35-37°C και πιθανώς τοπικά λίγο υψηλότερα σε κλειστές πεδινές περιοχές.

Στο Αιγαίο το μελτέμι θα λειτουργεί ως φυσικό «κλιματιστικό» για τα νησιά, αλλά ταυτόχρονα θα αυξάνει τον κυματισμό σε περάσματα των Κυκλάδων και γενικότερα στα ανατολικά πελάγη.

Παράλληλα, ο συνδυασμός ζέστης, ξηρής βλάστησης και ανέμων κρατά ψηλά την προσοχή για κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι ημερήσιοι χάρτες της Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να παρακολουθούνται, καθώς η κατηγορία κινδύνου καθορίζεται καθημερινά.

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Κυριακή 23 Αυγούστου: Παραμένει ζεστό το σκηνικό

Η Κυριακή διατηρεί την εικόνα προχωρημένου καλοκαιριού. Ο ήλιος θα κυριαρχήσει και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, γύρω στους 35-37°C στα ηπειρωτικά, χαμηλότερα στα νησιά και στις παραθαλάσσιες περιοχές.

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Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα συνεχίσουν κατά διαστήματα να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, χωρίς με τα σημερινά δεδομένα να διαφαίνεται επιστροφή στις ακραίες εντάσεις που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Η γενική τάση, επομένως, είναι σαφής: λιγότερη αστάθεια μετά την Τετάρτη, περισσότερη ζέστη και επιστροφή των μελτεμιών, με το θερμόμετρο να κορυφώνεται προς το Σαββατοκύριακο. Η ΕΜΥ και το meteo συγκλίνουν σε ένα κυρίως ζεστό και καλοκαιρινό σκηνικό, χωρίς όμως να λείπουν οι τοπικές διαφοροποιήσεις.

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